Prorogata fino a giovedì la mostra di Aladino Sforzi. La decisione per il grande afflusso di visitatori

Per il grande successo ottenuto, è prorogata fino a giovedì 21 settembre la mostra "Con candido estro", allestita nell’atrio del palazzo comunale, in piazza del Duomo, nel centenario della nascita dell’artista pistoiese Aladino Sforzi. L’esposizione, con il patrocinio del Comune e il contributo della Fondazione Chianti Banca, comprende trenta opere, fra dipinti a olio e pastelli, che rappresentano il percorso artistico di Aladino Sforzi, dalle prime opere degli anni ’40, a carattere figurativo, con le nature morte, i castelli e i profili di città, fino agli ultimi "studi di colore" che caratterizzano il suo passaggio all’arte astratta e informale. Nato a Serravalle nel 1923 e morto il 18 agosto 2012, Aladino Sforzi ha raffigurato in molte sue opere anche il piccolo borgo di Piteglio, dove ha trascorso lunghi periodi. Durante gli anni della ricostruzione post bellica, a Piteglio aveva conosciuto la moglie Anna e, proprio per questo, il paese fu eletto dall’artista come suo "buen retiro". Ha tenuto oltre trenta mostre personali (la prima nel 1967, all’Accademia del Ceppo, a Pistoia), ricevendo numerosi premi e riconoscimenti, anche a livello nazionale, fra cui il prestigioso Premio "San Giorgio", nel 1978. Ha esposto in Egitto, al Cairo, con Jorio Vivarelli e altri quattro artisti. È del 1999, invece, la mostra antologica che proprio il Comune di Pistoia allestì, in suo onore, nelle Sale affrescate, quale riconoscimento di una carriera artistica giunta all’apice. Francesca Rafanelli, nel saggio di presentazione della mostra in corso, sottolinea come Aladino sia stato: "Un artista che è riuscito a lasciare un forte segno nella cultura pistoiese, dagli esordi figurativi ai risultati più astratti e interiorizzati della maturità".

