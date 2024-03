Proroga e riconversione. La proposta di Nerozzi

"Proroga gestionale a Ladurner fino al 31 dicembre 2024 e in questi mesi lavorare alla riconversione dell’inceneritore, per trasformare l’area in una piattaforma di economia circolare. Disponibile a candidarmi a sindaco se matureranno possibilità su un concreto progetto politico, ma non è il mio obiettivo principale". L’ha annunciato al megafono ieri mattina Alfredo Fabrizio Nerozzi (delegato all’ambiente nel consiglio comunale di Agliana), davanti all’inceneritore di Montale. In un appassionato intervento ha annunciato la quarta proposta sul futuro dell’impianto, che oggi darà al sindaco Luca Benesperi, affinché la presenti ai sindaci di Montale e Quarrata. Prevede un bando per costituire la base per il riutilizzo dei rifiuti sull’area dell’inceneritore, con recupero di energia Zero waste Italy, muovendosi con istituzioni, associazioni e imprenditori. "Per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici e di pannelli solari dismessi ci sono imprenditori favorevoli – ha detto -. Sono in corso concreti contatti con aziende impegnate nel riciclo-rigenerazione del tessile e dell’edilizia. Per dare corpo a questa progettazione è in previsione, entro fine aprile, un incontro pubblico per formalizzare il progetto. Per la bonifica del sito, l’area è inserita nell’elenco ‘Sistema informativo siti interessati da procedimenti di bonifica’ e va dismessa. Si prevede il mantenimento dei posti di lavoro dei dipendenti che in una prima fase potrebbero essere impiegati, previa formazione, nello smantellamento. La nuova piattaforma contempla un aumento di occupazione". E ancora: "L’inceneritore è attivo da 46 anni ed è pericoloso per lavoratori, cittadini e ambiente". Ad ascoltarlo consiglieri del centrodestra di Montale e gli ex assessori di Agliana (nella giunta Mangoni bis) Ambra Torresi e Massimo Zucchelli che con Nerozzi hanno condiviso un percorso politico. Con chi si candiderà? "Sono nella lista civica Forza Agliana piana pistoiese per la Toscana, ho altri contatti. L’importante è il progetto".

Piera Salvi