Proposta di legge "La partecipazione al lavoro" Biagini (segretaria Cisl) lancia la raccolta firme

Con la firma della segretaria della Cisl Toscana nord, Alessandria Biagini, parte anche a Pistoia la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare "La partecipazione al lavoro". "È arrivato il momento di dare piena attuazione all’articolo 46 della Costituzione - annuncia la segretaria Biagini - come già avviene in altri paesi europei, ad esempio in Francia e in Germania. La partecipazione dei lavoratori alla governance dell’azienda è un’opportunità che dobbiamo cogliere, se in questi ultimi anni ci fosse stata la legge forse avremmo avuto più stabilità del lavoro, meno delocalizzazioni, maggiori investimenti, più produttività, salari più alti e più sicurezza. La partecipazione – prosegue Biagini - può dare delle risposte importanti non solo ai lavoratori con il loro protagonismo nelle aziende, ma a tutto il Paese. Vista l’importanza economica e sociale che il lavoro riveste, la via delle relazioni industriali e la contrattazione collettiva è la strada giusta da percorrere, il miglior strumento per la tutela salariale. Il salario minimo legale sarebbe un’alternativa che non risolverebbe le vere criticità del lavoro povero. Chiunque può firmare la proposta di legge – conclude la segretaria Cisl - dando una grande mano affinché anche l’articolo 46 della Costituzione possa essere finalmente applicato". Le firme – si spiega - verranno raccolte nelle sedi Cisl della provincia, nelle aziende attraverso i delegati e le Rsu Cisl e saranno allestiti dei banchetti in luoghi frequentati dai cittadini, nei mercati, nelle piazze e nelle aree industriali.

Pa.Ce.