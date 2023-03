Pronto soccorso sotto pressione. "Già molti giovani medici in fuga, non si rispettano i riposi"

Pronto soccorso sotto pressione

Pistoia, 2 marzo 2023 - Minacciano di dimettersi, lasciare quel posto per cui hanno studiato a lungo e che gli è costato anni in prima linea. Turni massacranti, mancato rispetto della normativa sul giusto riposo, e poi sovraffollamento quotidiano e tagli drastici dei posti letto. Ma i medici del pronto soccorso non si fermano alle parole. Sono in molti, anche giovani, ad essere passati ai fatti. Per esempio, scegliendo, dopo anni nei reparti di emergenza, di iscriversi di nuovo al corso di specializzazione e diventare medici di medicina generale: la convenzione e il lavoro sul campo, ma con ritmi diversi. Nella lettera denuncia dei professionisti dei pronto soccorso della Toscana, che snocciola numeri e racconta di fatto una realtà che è già al limite, si avanzano richieste concrete, come quelle di mettere nei turni anche altri specialisti dell’ospedale, in primis i medici internisti. Un’ipotesi, quest’ultima, già presa in considerazione dal piano della Regione, che nel bando del concorso del 2022 ha inserito l’obbligo per i neo assunti di svolgere almeno due anni di servizio nei pronto soccorso. «I medici dell’emergenza chiedono aiuto ai colleghi chirurghi e internisti, come leggiamo nella lettera di denuncia – spiega Simone Baldacci, referente...