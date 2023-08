Pronto il pacchetto scuola Ci sono aiuti alle famiglie per libri di testo e trasporti

Approvato dal Comune di Quarrata il bando per il "Pacchetto scuola 20232024" con scadenza delle domande entro il 22 settembre. Tramite questo contributo economico il Comune offre un sostegno per le spese di frequenza scolastica agli studenti - residenti a Quarrata e che non abbiano compiuto il 21mo anno d’età entro il 22 settembre 2023, - che fanno parte di nuclei familiari con i requisiti richiesti. Tra questi, è necessaria l’iscrizione per il 20232024 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata. Inoltre occorre che l’Isee del nucleo familiare di appartenenza dello studente o della studentessa, o Isee minorenni nei casi previsti, non sia superiore a 15.748,78 euro. Il requisito relativo all’età non è necessario nel caso di studenti diversamente abili, riconosciuti con la legge 104 o con invalidità non inferiore al 66%. Tra le spese che possono rientrare nel "Pacchetto scuola" ci sono quelle per l’acquisto di libri e di materiale didattico e l’utilizzo di servizi scolastici come l’abbonamento del trasporto pubblico per andare a scuola. Il contributo è unico per ogni ordine di scuola e classe e l’importo assegnato a ciascun richiedente potrà variare da un minimo di 130 euro ad un massimo di 300 euro (dipenderà dall’importo che la Regione Toscana stanzierà per il Comune di Quarrata).

Le domande devono essere inviate online mediante l’accesso dal link sul sito del Comune e non occorre allegare la documentazione, che dovrà comunque essere conservata da chi farà richiesta del contributo, per esibirla ai controlli successivi. Al completamento della domanda sarà assegnato un numero di protocollo da conservare per la verifica della graduatoria degli idonei e della graduatoria degli assegnatari del contributo che sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Quarrata. Benché per compilare e inserire la domand aci sia una procedura guidata, il Comune tramite l’Urp mette a disposizione un servizio di assitenza, su appuntamento (0573 771 213220129). Per ulteriori informazioni sul Pacchetto Scuola telefonare all’Ufficio Pubblica Istruzione tel. 0573 771 451427428 o all’Urp [email protected]

Daniela Gori