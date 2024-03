Prolungamento attività. Il vertice slitta a domani

E’ stata aggiornata a domani, venerdì 22 marzo, l’assemblea sei soci del Cis Spa, dopo la riunione di ieri per decidere sul prolungamento dell’attività del termovalorizzatore, di proprietà dei comuni di Agliana, Montale e Quarrata. L’assemblea è infatti composta dai sindaci dei tre Comuni. Nella riunione di ieri erano sul tavolo le varie ipotesi, che sono state esaminate, decidendo poi per un nuovo confronto per una più approfondita valutazione di tutte le opzioni. Intanto stasera (giovedì 21), ad Agliana è convocato il consiglio comunale (ore 21, in sala consiliare) per discutere l’adesione alla strategia internazionale "Rifiuti zero" per il contenimento degli effetti della crisi climatica. E’ una mozione presentata dal consigliere Alfredo Fabrizio Nerozzi (delegato all’ambiente e transizione ecologica) che prevede di avviare un percorso virtuoso verso "Rifiuti zero" poiché un’attenta politica della gestione dei rifiuti, che punta al riuso e al massimo recupero di beni e materiali, si pone anche in linea con gli obiettivi di diminuzione dei gas serra. Nerozzi è anche il promotore di una proroga gestionale a Ladurner fino al 31 dicembre 2024, affinché in questi mesi si possa lavorare alla riconversione dell’inceneritore, prevedendo un bando per il riutilizzo dei rifiuti sull’area dell’impianto e trasformare l’area in una piattaforma di economia circolare. Ed è questa l’ipotesi presentata dal sindaco di Agliana, Luca Benesperi, nell’assemblea dei soci Cis di ieri. Nerozzi, che sabato scorso ha tenuto una conferenza stampa davanti all’impianto di Montale, per presentare la sua visione in tema di ambiente, salute e futuro, sostiene che, dato che l’inceneritore grava sul territorio da 46 anni, che la popolazione aglianese ha una percentuale di raccolta differenziata al 72% e subisce le ricadute dell’inceneritore, ma senza ristori ambientali per Agliana, sia giunto il momento di "Responsabilizzare la Regione e l’Ato".

E annuncia: "Presenterò un’istanza alla Regione Toscana e All’Ato per chiedere che da gennaio 2025 fino alla chiusura dell’inceneritore, ad Agliana i cittadini, i commercianti e le imprese siano esonerati dal pagamento della Tari". Nerozzi rileva, infine, un altro particolare: "La chiusura dell’inceneritore era prevista per il 2023, poi prorogata al 2024, ora la proposta dei sindaci di Montale e Quarrata di una proroga di tre anni più uno. Ricordo che la regione Toscana, direzione ambiente ed energia, settore autorizzazioni rifiuti, ha decretato, il 25 gennaio 2023, in fase di riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale richiesta dal gestore Ladurner, un rinnovo di 16 anni per l’incenerimento dei rifiuti nel comune di Montale".

Piera Salvi