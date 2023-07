"Programmare rinforzi" Le richieste dal territorio

La visita del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, alla Centrale remota operazioni soccorso sanitario (Cross) di Pistoia, oltre a fugare i timori di una sua possibile delocalizzazione, è servita anche a rilanciare la proposta di un suo potenziamento. "Intanto – ha dichiarato il sindaco Alessandro Tomasi –, è bene che il ministro abbia visitato la Cross e che abbia capito quale eccellenza abbiamo qui a Pistoia, quale ruolo determinante ha avuto questa struttura nella più grande delle maxi emergenze, quella del Covid, ma anche in caso di alluvioni e non solo. Credo che vista la situazione dell’area del Ceppo, che attualmente è un cantiere, ci sia la possibilità di programmare l’ampliamento e il potenziamento della Cross. Questo è un ragionamento che va fatto con l’amministrazione, con la Regione, che è d’accordo e anche con lo Stato. Intanto abbiamo voluto far vedere al ministro questa importante risorsa, poi vedremo se riusciremo ad ottenere finanziamenti".

Per Tomasi, per potenziare la struttura "le possibilità sono infinite, si va da uno sviluppo strutturale, ma anche dal reperimento di luoghi fisici dove fare ulteriore formazione e dove immagazzinare materiale, fino al reperimento di investimenti per nuove tecnologie. A noi, in particolare, spetta la programmazione urbanistica, mentre il compito della Regione e dello Stato – conclude Tomasi – è quello di investire, affinché la Cross continui ad essere l’eccellenza nazionale che è". Per il consigliere regionale Alessandro Capecchi (FdI), che ha avuto un ruolo importante nell’invitare il ministro a visitare la Centrale pistoiese, "la vicinanza del Governo è fondamentale, perché il sistema di protezione civile, che vede due centrali per le maxi emergenze, una a Torino e una Pistoia, sia sempre più rafforzato, sia operativo e lasci a Pistoia questa importante funzione metropolitana. Noi – aggiunge Capecchi – ce la metteremo tutta, a livello regionale abbiamo votato un atto di indirizzo, presentato anche dal Pd, all’unanimità. A livello comunale il sindaco è in prima linea per realizzare il recupero pieno dell’area del Ceppo e il potenziamento della Centrale Cross e del 118".

"È importante – ha affermato l’assessore regionale alla salute, Simone Bezzini – che ci sia stata questa visita del ministro, perché la Cross è una struttura che ha una valenza strategica di tipo nazionale e internazionale. Lo dimostra l’esperienza degli ultimi anni, dove in questa centrale si è svolto un lavoro straordinario, non solo per la Regione Toscana, ma anche per la dimensione nazionale e internazionale. Quindi c’è una funzione strategica per il Paese e c’è un’interconnessione che è già maturata con strutture dell’Unione Europea, dunque crediamo che oltre all’impegno della Regione Toscana, che c’è stato e ci sarà ancora, ci sia bisogno che tutto questo venga affiancato anche da un impegno forte del Governo".

Patrizio Ceccarelli