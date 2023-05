Progetto arte e inclusione Un murale per una nuova visione della disabilità

Un murale per la Maic. Al via da venerdì una tre giorni dedicata ad arte e inclusione. Il progetto è stato ideato nell’ottica di arricchire i percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento attraverso un’esperienza che stimoli, oltre alle capacità artistiche, anche il coinvolgimento degli studenti, sia come singoli sia come classe, ma anche come cittadini socialmente sensibili ed attivi. L’input è nato da un ciclo di incontri di presentazione al liceo Brunelleschi di Montemurlo dell’attività della Fondazione Maic, per promuovere la cultura del volontariato e sensibilizzare gli studenti futuri artisti ed aspiranti comunicatori rispetto alle tematiche di disabilità, inclusione e non discriminazione.

"Oggi è un punto di arrivo e di nuova partenza. Questa iniziativa ha due importanti valenze – ha evidenziato Luigi Bardelli, presidente Fondazione Maic –. La prima è la collaborazione esterna con la scuola, dove i nostri utenti interagiscono come possono con gli studenti. E dove gli studenti delle scuole hanno la possibilità di incontrare la realtà dei nostri ragazzi. La seconda è che gli studenti si sono impegnati ad elaborare concetti che sono confluiti nella realizzazione del Murales con la loro visione sulle disabilità". Gli studenti sono entrati in contatto con gli utenti della Fondazione, costruendo un significativo ponte di collegamento e di condivisione grazie al supporto e sostegno dei loro docenti. Si sono susseguite durante l’inverno occasioni importanti di scambio, anche "creativo", sia a Scuola che alla Fondazione. Tra gli oltre 200 bozzetti di Murales proposti dagli allievi, alcuni saranno premiati e uno sarà realizzato all’ingresso della casa famiglia FMAIC (Comunità Alloggio Protetta per il Dopo-di-Noi ed il Durante-Noi).

"La tre giorni inizierà venerdì alle 18 con l’apertura della mostra degli elaborati e la premiazione della parte grafica nel Battistero di Pistoia – ha spiegato Michela Cinquilli, docente del Brunelleschi e referente del progetto –. La premiazione per il Murales scelto ci sarà invece domenica sempre alle 18 in piazza Duomo. Tutti i ragazzi si sono dimostrati eccellenti nell’aver acquisito e dimostrato attraverso l’arte il valore della bellezza della riabilitazione alla vita. L’idea è nata per lavorare sull’inclusione sociale. Noi abbiamo proposto e i ragazzi hanno felicemente accettato, realizzando la possibilità di creare una società migliore, più inclusiva, che non si limiti solo ad uno stereotipo esteriore". La mostra nel Battistero sarà visitabile da venerdì a domenica, con orario 10-12, 16-19.

Gabriele Acerboni