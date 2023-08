Prof in pensione da anni. "Ma richiamata due volte per il posto fisso a scuola"

Pistoia, 17 agosto 2023 – Due cattedre "stabili" nel giro di tre anni, assegnate sempre nel bel mezzo dell’estate ed a chilometri da qui (a Massa per la precisione): un bel record per l’insegnante pistoiese Paola Fortunati se non fosse che la docente di diritto in numerose scuole superiori cittadine è in pensione. Già dal 2020.

Un’incredibile storia che fa capire come, nel metodo di gestione dell’assegnazione delle cattedre, ci sia qualcosa che non funziona. E così, dopo aver salutato la scuola a giugno 2020 per limiti di età (67 anni), è arrivato il momento della pensione e, all’epoca, dopo tre giorni, la chiamata per il "posto fisso".

Una vera beffa – che finì su giornali e televisioni di tutta Italia – alla quale, adesso, si aggiunge quella ad una distanza ben più ampia dal termine dell’attività lavorativa con chiamata alle armi: c’è il ’ruolo’ come docente di diritto pubblico ai corsi serali dell’istituto professionale ’Salvetti’ di Massa.

"Circa un mese fa avevo ricevuto una comunicazione strana nella quale mi si chiedeva di affrettarmi a segnalare la scelta del posto – ammette Fortunati – ma, ovviamente, non c’ho fatto caso e pensavo fosse una spam. Invece, poi, ne è arrivata una nuova in questi giorni dove mi dicono che mi è stato assegnato il posto fisso e di presentarmi all’istituto superiore massese per entrare in servizio. Ma, io, sono in pensione da tre anni con tutti i danni che ho subito dalla prima vicenda che ancora non sono riuscita a risolvere. Pertanto, quando ho visto questa ulteriore comunicazione l’ho presa persino a ridere, anche se c’è poco di che essere contenti".

Già, perché l’ex ’prof’ Fortunati, entrata in servizio nel 1989 e vincitrice di tre distinti concorsi per entrare nelle graduatorie di insegnamento, alla fine ha svolto il proprio ruolo in maniera precaria per vent’anni, ricevendo pertanto uno stipendio da supplente annuale quando, oramai, non lo doveva essere più dopo un certo periodo di tempo.

«Nel 2019 ho fatto ricorso al giudice del lavoro per sanare questa situazione e, dopo un anno, mi è stata data ragione – conclude Paola Fortunati, conosciuta in città anche come giornalista – pertanto mi deve essere data la cifra che dovevo avere da quel periodo di precariato che non mi sarebbe spettato e, allo stesso tempo, rivalutare la pensione. Nel giugno scorso, dopo tre anni, dalla scuola sono riusciti a fare il conteggio ed inviarmelo, un qualcosa che il mio avvocato a suo tempo c’aveva impiegato pochi giorni. E, adesso, mi è stato detto che i tempi per veder riconosciuti gli emolumenti mancanti saranno lunghi: resto in attesa e, ancora una volta, mi godo il "posto fisso" a posteriori…".

Saverio Melegari