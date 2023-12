Produzione industriale. Pistoia "tiene botta". Traino metalmeccanico

Sembra continuare a tenere botta l’economia della nostra provincia anche nel terzo trimestre di quest’anno, soprattutto se confrontata alle medie che emergono dal comparto interprovinciale e su dati nazionali che disegnano un economia che non solo ristagna ma che appare in ribasso dopo il rimbalzo dovuto ai mesi post-Covid e che adesso deve ancora fare i conti con le conseguenze delle guerre e del caro bollette. Un +0.4% nella produzione industriale in provincia di Pistoia che sta a significare, sostanzialmente, che la stagnazione prosegue però sembra fare meno paura che altrove. A lanciare questi numeri è Confindustria Toscana Nord che analizza l’andamento produttivo aggiornato al 30 settembre scorso.

Nell’area di competenza, che comprende anche Lucca e Prato, il calo è del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un andamento che non sorprende ma è ancora migliore rispetto al dato nazionale del -4,1% nel confronto rispetto a dodici mesi fa. Secondo le previsioni, l’economia italiana crescerebbe nel 2023 in linea rispetto all’area dell’euro mentre le rilevazioni delle tre province dipendono da andamenti articolati a livello settoriale, e di conseguenza, anche territoriale: da un lato frena il tessile, dall’altro la meccanica pistoiese fa sicuramente da traino.

"Il +0.4% è comunque soddisfacente tenendo conto del contesto recessivo – afferma il presidente di Confindustria Toscana Nord, Daniele Matteini – il maggior contributo positivo arriva dalla metalmeccanica, che segna +9,9% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Restano in campo positivo anche l’alimentare (+2%) la carta e cartotecnica che recupera il terreno perso nei mesi precedenti oltre a mobili e materassi (+1,8%)". Nel complesso da +0.4%, però, ovviamente si registrano anche settori decisamente negativi con chimica, plastica, lavorazione dei minerali non metalliferi che forniscono beni intermedi e risentono della frenata diffusa dell’attività economica attestandosi al -9,6% mentre fa ancora peggio le calzature con il -10,1% e nemmeno abbigliamento e maglieria stanno benissimo con un -5% da registrare rispetto al terzo trimestre 2022.

"Da provincia con una forte vocazione all’export, ritenevamo che, superati non senza difficoltà due accadimenti come la pandemia e la crisi energetica sarebbe stato il momento del rilancio – prosegue Matteini – invece ci sono inflazione e tassi di interesse ancora elevati che non fanno ripartire. Anche in prospettiva futura, pertanto, resta incertezza legata all’andamento delle guerre e i danni causati dall’alluvione del 2 novembre: parlo di Agliana, Montale, alcune parti del comune di Serravalle, di Monsummano, Larciano e Lamporecchio. Ci aspettavamo un aiuto immediato – conclude il numero uno di Confindustria Toscana Nord –, ma per adesso abbiamo ricevuto quasi soltanto delusioni".

