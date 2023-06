La produzione industriale è in stallo: trimestre all’insegna della stabilità. "La crescita appena sopra lo zero"

Pistoia, 2 giugno 2023 – Non si può parlare tecnicamente di stagnazione, ma la dimensione non è troppo lontana. Una crescita dello 0,3% di produzione industriale nel territorio di Confindustria Toscana Nord fra Pistoia, Lucca e Prato nei primi tre mesi del nuovo anno: un valore che sale a +0.9% per la nostra provincia con dati, spesso e volentieri, da montagne russe.

E’ questo quel che emerge dal report congiunturale dell’associazione di industriali relativo al primo trimestre 2023 ed in raffronto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le dinamiche dei tre territori sono omogenee in un contesto congiunturale al bivio fra possibilità di prosecuzione della crescita e timori di recessione, già conclamata in alcuni importanti paesi europei come la Germania.

Le dinamiche di costo e prezzo hanno assunto da circa un anno e mezzo una rilevanza particolare per i bilanci aziendali. Cosa incide sull’incertezza? Equilibrio fra costi che crescono e margine di guadagno sempre più basso.

"Nel primo trimestre la produzione manifatturiera in provincia di Pistoia è aumentata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+0,9% tendenziale), ed è appena diminuita, in termini destagionalizzati, rispetto al trimestre precedente (-0,4%) – commenta il presidente di Confindustria Toscana Nord, Daniele Matteini – per quanto risicata, è la prestazione migliore dell’area coperta dalla nostra associazione. Il clima è comunque di incertezza, riflessa dai risultati molto diversi fra i livelli produttivi dei vari settori, per i quali è difficile individuare un comune denominatore".

Entrando nello specifico dei vari comparti, ci sono dati anche abbastanza preoccupanti come il comparto di chimica, plastica e lavorazione dei minerali non metalliferi che tocca il -6,9% ed altri come la meccanica che invece cresce del +4%. Sali scendi anche per alimentare (-1,5%) o carta (-5,5%) fino al tessile (-7%) e calzature (-7,8%). Al contrario, l’exploit più importante è quello del settore del mobile, che include anche i materassi, che raggiunge addirittura il +26,1%.

«Il clima di opinioni registrato non è uniforme ed anzi i dati che li rappresentano sono in molti casi contrastanti – conferma Matteini – il dato dell’occupazione può favorire una lettura tutto sommato ottimistica in un momento oggettivamente non facile per l’economia della provincia. E’ chiaro che la carenza di manodopera e la difficoltà a reperire le professionalità necessarie alla lunga costituiranno un freno di cui non abbiamo bisogno. Il nostro impegno per avvicinare i giovani all’industria, informarli e formarli va appunto in questo senso".

