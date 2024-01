Problemi con la fornitura di corrente elettrica

Il terzo fine settimana dell’anno sulle piste dell’Abetone è stato caratterizzato da problemi tecnici anziché dalla neve. Quest’ultima tende a latitare, mentre i primi manifestano una vitalità del tutto sgradita. In questo fine settimana anche Enel ha dato il suo nefasto contributo. "Abbiamo un volume di problemi dei quali faremmo volentieri a meno : afferma un po’ sconfortato, ma risoluto, il presidente della Saf, Rolando Galli –: ora si è aggiunta Enel che, da un po’ di giorni provvede a mandare energia a fasi alterne, così i nostri cannoni forniscono neve a intermittenza, in pratica abbiamo un costo elevato a cui corrisponde un beneficio modesto. Ovviamente di fronte a questa condizione, abbiamo un costo, per così dire ’normale’, al quale corrisponde un servizio dimezzato. !uando abbiamo segnalato il disservizio ci è stato risposto che, essendo una linea vecchia, quando ci sono certe condizioni metereologiche, è normale che funzioni in modo discontinuo – raccolta Galli –: ho risposto che però, illogicamente, l’energia la paghiamo allo stesso prezzo di quando arriva correttamente. Lavorare in questa situazione è veramente molto difficile – si sfoga – gli impianti di risalita sono il motore del turismo bianco e, in buona parte anche di quello verde, però non possiamo essere penalizzati anche dai fornitori ai quali paghiamo bollette salatissime. Sembra ci sia una volontà quasi persecutoria, eppure siamo uno dei maggiori veicoli della conoscenza positiva della Montagna Pistoiese. Abbiamo bisogno – conclude – di un sistema che almeno si impegni nel limitarci i danni".

Andrea Nannini