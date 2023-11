Principio d’incendio. Bambini evacuati

Ieri mattina, alle 10.30 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pistoia è intervenuta alla Scuola Caramelli in via Dante Alighieri per un principio di incendio sul tetto dell’edificio scolastico. Le cause sono ancora in fase di accertamento. I materiali, essendo ignifughi, non hanno prodotto fiamme, ma fumo.

Sul posto il sindaco Gabriele Romiti, il dirigente dell’Istituto Comprensivo Bonaccorso da Montemagno Luca Gaggioli, i tecnici del Comune e una pattuglia dei Carabinieri.

I bambini, insieme alle loro maestre, sono stati ospitati nella Sala Consiliare del Comune in attesa di essere raggiunti dai loro genitori e portati a casa.

La scuola resterà chiusa venerdì 24 novembre per ulteriori accertamenti e sarà regolarmente riaperta lunedì 27 novembre.