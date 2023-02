Primarie Pd, i seggi e gli orari

Primarie del Pd in Montagna: nel Comune di San Marcello Piteglio si vota dalle 8 alle 20 alla Sala Baccarini di San Marcello e alla Sala Coop di Maresca, nella prima gli elettori delle sezioni dalla 1 alla 6, e dalla 11 alla 17, mentre a Maresca potranno votare quelli delle sezioni dalla 7 alla 10, dichiarando di sostenere il Pd e versando 2 euro. Nel Comune di Abetone Cutigliano il seggio sarà itinerante facendo sosta alle 8,30 in Piazzale Danti a Casotti-Ponte Sestaione; alle 9,30 a Pian degli Ontani in piazza dell’Acerone; alle 10,30 a Pian di Novello nel Piazzale la Villa; alle 11,30 in piazza delle Piramidi all’Abetone; alle 12,00 nel parcheggio de Le Regine; alle 14,30 al bar da Silvio a Pianosinatico; alle 15,30 in Piazza della Chiesa a Rivoreta; alle 16,30 in Piazza Risorgimento al Melo. Infine dalle 17,30 alle 18,30 in Piazza Catilina a Cutigliano.

Andrea Nannini