Primarie Pd, anche San Marcello dice Schlein

I risultati del congresso del Partito Democratico a San Marcello Piteglio, con la partecipazione al voto del 75% dei 64 iscritti nei circoli Pd di San Marcello Piteglio e Mario Olla di Maresca, hanno visto la netta prevalenza dei sostenitori di Elly Schlein con un totale di consensi percentuali nelle due sezioni del 60,42 contro il 33,3 attribuito a Stefano Bonaccini e il 6,25 a Gianni Cuperlo, mentre la quarta sfidante, Paola De Micheli non è riuscita ad ottenere neanche una preferenza. Valerio Sichi, Segretario dell’Unione Comunale di San Marcello Piteglio, in una sua nota, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto: "la passione manifestata negli argomenti esposti e la loro quantità – scrive il segretario – dimostrano che il Pd è tutt’altro che in disfacimento. Questo è un bel risultato che deve appartenere a tutti gli iscritti – aggiunge – e che va oltre i voti avuti dai singoli condidati. Il Pd è in campo, e grazie alle energie che si sono evidenziate, lo sarà sempre di più nel futuro con un bagaglio di valori ed idee che hanno origine nei territori e che ogni livello organizzativo dovrà rappresentare". Sull’onda di questo risultato l’entusiasmo è alto, adesso l’impegno immediato sarà trasformare questa forte spinta interna del Pd per ottenere una grande partecipazione di elettori alle prossime primarie nazionali del 26 febbraio per la scelta definitiva della segretaria o del segretario nazionale del partito. Ricordiamo che nella provincia di Pistoia hanno partecipato al voto 1285 persone, pari a oltre il 70% degli iscritti. I risultati sono stati i seguenti: Elly Schlein 711 voti (56,2%), Stefano Bonaccini 470 (37,2%), Gianni Cuperlo 74 (5,8%). Chissà se il nostro territorio potrà essere traino per la rimonta di Schlein, che a livello nazionale risultava assai indietro rispetto a Bonaccini.

Andrea Nannini