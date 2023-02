Primarie, il giorno del voto Gli appelli per "ricostruire"

Oggi è il gran giorno delle primarie del Partito Democratico per il rinnovo della segreteria nazionale e regionale. Il duello, come noto, è tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein, con i rispettivi alfieri Valentina Mercanti e Stefano Fossi a livello toscano. Il voto è aperto a tutti i maggiorenni, anche ai non iscritti: basta presentarsi muniti del certificato elettorale valido unitamente al documento di identità, versando un contributo di 2 euro. Si vota dalle 8 alle 20 nei seggi predisposti sul territorio: nel capoluogo sono 16 e ad ognuno di essi sono collegati diversi seggi elettorali. "Le primarie sono l’occasione per dare nuovo slancio al Partito Democratico - afferma il segretario provinciale dem Pier Luigi Galligani - il governo sta dimostrando di non essere all’altezza del Paese: servono proposte chiare a favore del lavoro, per l’ambiente, per l’istruzione e per i diritti. La destra, invece, porta avanti battaglie ideologiche e di retroguardia. Il Pd è l’unica forza politica in grado di scegliere il proprio segretario attraverso una consultazione aperta e trasparente, che mobilita migliaia di persone in tutta Italia, Pistoia compresa. Chiunque vincerà guiderà il partito in modo autorevole - conclude - promuovendo il rinnovamento necessario e superando personalismi e...