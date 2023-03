Prima la Curia poi l’anagrafe già dal 1866

All’anagrafe di Pistoia è possibile richiedere la certificazione con la ricostruzione dell’Albero genealogico e storico di famiglia oppure individuare eventuali relazioni famigliari ai fini di eredità, amministrazione di sostegno o attività storiche e culturali, attraverso ricerca negli archivi storici dell’Anagrafe del Comune di Pistoia dal 1866 in poi. Per i certificati redatti a mano, con ricerca di archivio, rilasciati sia per la ricerca dell’Albero genealogico, sia per lo storico di famiglia, sia per i certificati di stato civile, il tempo di attesa verrà comunicato al momento dell’istruttoria (rivolgersi alla sede dei Servizi Demografici in via Santi). Gli archivi anagrafici iniziano dall’anno 1866, in precedenza gli eventi significativi della vita (battesimo, matrimonio e morte) erano registrati nei registri delle parrocchie e ne può essere fatta ricerca attraverso la Curia Arcivescovile.