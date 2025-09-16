Prima campanella per trentatremila. Il gioioso esercito degli studenti. Ritrovarsi tra abbracci e container

È suonata ieri la campanella del primo giorno di scuola per i circa 33mila studenti pistoiesi, dall’infanzia alle superiori. Un rientro che quest’anno, per molti istituti, ha significato soprattutto fare i conti con spazi ridotti e con l’organizzazione resa necessaria dai cantieri finanziati dal Pnrr, ancora in corso in diversi edifici. Gli interventi, indispensabili per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle strutture, hanno costretto alcune scuole superiori a rivedere gli orari. Per garantire a tutti il ritorno tra i banchi, la prima settimana è stata suddivisa in più turni, con ingressi scaglionati e in alcuni casi lezioni pomeridiane. Una soluzione temporanea che richiede flessibilità a studenti e famiglie, ma che finora ha permesso di gestire l’avvio senza particolari criticità. In altri casi, invece, non si tratta soltanto di organizzare turni: per il liceo scientifico Savoia e per l’istituto tecnico Fedi Fermi i container resteranno indispensabili per tutto l’anno. Una scelta obbligata per garantire il normale svolgimento delle lezioni durante i lavori, che proseguiranno a lungo e che non consentono di recuperare tutte le aule all’interno degli edifici. Sul fronte della viabilità, il temuto impatto del ritorno a scuola sul traffico cittadino non si è fatto sentire in modo pesante. Gli ingressi scaglionati hanno evitato ingorghi e rallentamenti significativi, soprattutto nelle aree a maggiore concentrazione di scuole.

Ma la vera prova arriverà soltanto nelle prossime settimane, quando tutte le classi riprenderanno con il tempo pieno. Al di là delle difficoltà logistiche, l’atmosfera del primo giorno resta quella di sempre: tra i corridoi e nei cortili, l’emozione di rivedersi dopo l’estate, le risate, la curiosità di chi affronta per la prima volta un nuovo percorso. L’entusiasmo non è mancato, segno che la scuola, pur tra i disagi, mantiene intatto il suo ruolo di punto di riferimento. I cantieri possono rappresentare un ostacolo, ma sono anche la promessa di un futuro migliore: edifici più moderni, sicuri e sostenibili, capaci di accogliere le nuove generazioni in spazi rinnovati. Per ora resta la necessità di convivere con qualche disagio organizzativo.

Michela Monti