Prevista anche una cassa di espansione

Il nuovo insediamento industriale progettato dal Gruppo Grassi, per il quale è già stata adottata, il 26 settembre 2023 dal consiglio comunale, una variante al piano operativo comunale avrà una superficie edificata di 8mila metri quadri in un’area, già di proprietà dell’azienda, con un’estensione di 30mila metri quadri.

L’area si trova a nord e a sud del distributore Tamoil di via Garibaldi, al margine ovest della zona industriale di Montale investita dall’alluvione. Il progetto ha suscitato il parere favorevole dell’amministrazione comunale a causa non solo dell’impulso che garantisce alla occupazione e allo sviluppo economico del territorio, ma anche per le opere di interesse pubblico che vengono realizzate insieme allo stabilimento industriale.

La variante prevede infatti anche una cassa di espansione di seimila metri quadrati a servizio del Fosso dei Mulini, il corso d’acqua che corre lungo via Garibaldi, un parcheggio pubblico di 1.200 metri quadri e un percorso ciclo-pedonale che si potrà in futuro prolungare fino alla via Tobagi.

G.B.