Prevenzione, cultura e screening. La campagna dei Lions nelle scuole

Prevenzione dei tumori giovanili con il "Progetto Martina" del Lions club Quarrata Agliana pianura pistoiese, portato avanti recependo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute sulla necessità di promuovere l’educazione nelle scuole. Il Club Lions della piana, presieduto in questa annata da Antonio Santinacci, ha riproposto gli incontri fra i medici del Club e gli studenti dell’Itse Capitini di Agliana e del liceo artistico Petrocchi sezione di Quarrata, per parlare di prevenzione dei tumori. La campagna di sensibilizzazione "Progetto Martina" è in ricordo di una giovanissima ragazza, colpita da tumore alla mammella, che durante la sua malattia aveva chiesto che i giovani fossero "informati ed educati ad avere maggior cura della propria salute". Gli incontri hanno lo scopo di far conoscere agli adolescenti le modalità di lotta ai tumori e informarli sulla possibilità di evitarne alcuni, impegnandosi fin dalla più giovane età, evitando stili di vita errati o tenendo conto dei fattori ambientali. Nei numerosi incontri sono state fornite informazioni sui tumori che possono presentarsi o che incominciano il loro percorso in età giovanile. I medici del Club Lions della piana si sono soffermati molto sulla prevenzione primaria (vaccinazioni ed eliminazione dei fattori di rischio), secondaria (screening) e sulle migliori e tempestive cure disponibili per cercare di infondere nei giovani studenti comportamenti e stili di vita più corretti. Nei due istituti superiori di Agliana e Quarrata sono state incontrate prevalentemente le classi quarte, coinvolgendo un totale di oltre un centinaio di studenti. "Abbiamo ritenuto che fosse molto utile ripetere questa importante iniziativa – spiega il presidente Antonio Santinacci – visto l’interesse suscitato nelle passate annate e gli apprezzamenti espressi al Club dal Miur, dai docenti, dagli studenti e dai loro genitori. Un ringraziamento particolare - ha detto Santinacci - ai soci Francesco Zamponi e Giorgio Balli che hanno spiegato ai giovani le finalità dei Lions e lo scopo del Progetto Martina, e al socio Mario Lomi, medico, che si è occupato degli aspetti tecnico scientifici". Grazie ai referenti dei due istituti, Antonella Ciapini del Capitini e Daniele Rossi del Petrocchi.

Piera Salvi