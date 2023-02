"Prevenire le truffe" Anche grazie all’Auser

MONTALE

La salute e il benessere, la prevenzione, l’informazione e l’aiuto alle persone sole sono i nuovi fronti dell’attività dell’Auser di Montale che ha deciso di sviluppare il versante sociale del suo impegno accanto al già nutrito e ormai consolidato settore culturale. Un posto di rilievo, in campo sociale, occupano gli incontri di informazione, il primo dei quali ha riguardato la prevenzione delle truffe con la partecipazione del comandante della compagnia dei Carabinieri di Pistoia, maggiore Antonietta Petrone, e il comandante della stazione dei Carabinieri di Montale Massimiliano Moncini. Nel campo della prevenzione e della, salute rientrano le passeggiate , organizzate insieme al Gruppo Trekking, i cinque corsi di ginnastica dolce, il corso, che sta per iniziare, di danza-terapia, il trasporto sociale con il pulmino dell’associazione. L’Auser ha stretto un accordo con la Regione Toscana per una co-partecipazione, insieme alle Asl, alle attività di prevenzione e l’associazione montalese sarà capofila delle Auser provinciali in questa attività. Un altro impegno riguarderà il supporto all’azione di contenimento delle malattie degenerative e di sostegno per le persone che ne soffrono, sempre nel quadro di una strategia guidata dagli specialisti e in accordo con la Casa della Salute e l’Aima provinciale. L’Auser sta organizzando anche visite gratuite al patrimonio artistico di proprietà delle Fondazione Bancarie. "La nostra attività durante la pandemia – spiega il presidente dell’Auser di Montale Franco Pessuti – ci ha messo a contatto diretto con la realtà dei bisogni sociali del nostro territorio, le persone che avevamo aiutato per prenotare le vaccinazioni hanno continuato a chiamarci, per questo abbiamo deciso di impegnarci in questo settore naturalmente con un ruolo solo di supporto e di concerto con gli enti preposti a queste attività in modo istituzionale e con competenze professionali specifiche". Il ruolo dell’Auser in campo sociale è stato riconosciuto anche dal Comune di Montale che, in un accordo di collaborazione appena stipulato, approva il progetto dell’associazione intitolato "Ritorno alla normalità".

Giacomo Bini