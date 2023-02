Presto riaprirà il teatro Francini

Riapre finalmente il Teatro Francini di Casalguidi, con un cartellone di 7 spettacoli di cui 4 dedicati ai ragazzi e ai bambini e 3 agli adulti. Prossimamente, verranno resi noti sia gli spettacoli in cartellone sia la prima data di apertura che sarà intorno alla metà di marzo. Particolarmente soddisfatta per questo tanto atteso ritorno alla normalità è l’assessore alla cultura Ilaria Gargini. "Sono felice di annunciare la ripresa della stagione teatrale al Teatro Francini. Sarà aperta a breve la prevendita alla biblioteca Eden e da quest’anno biglietti anche on line".