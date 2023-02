Presto la nuova scuola e la nuova biblioteca

La nuova scuola primaria di via Mallemort de Provence è più vicina. La ditta Coedil di Montemurlo si è aggiudicata i lavori tramite gara e quindi realizzerà l’opera che, fa sapere il sindaco Luca Benesperi, partirà veramente a breve. Il nuovo edificio sarà realizzato su un terreno di proprietà del Comune e accoglierà cinque classi. L’importo è di circa due milioni e 400mila euro che l’amministrazione comunale finanzierà tramite un mutuo.

"Le nostre sfide – afferma Benesperi – sono la nuova scuola e la nuova biblioteca. La scuola sta per partire, per la biblioteca abbiamo una trattativa in corso per l’acquisto di un immobile privato e speriamo che il progetto si possa concretizzare nel 2023". Il sindaco fa, inoltre, il punto sui lavori già in corso o che partiranno presto, finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, oppure da contributi regionali. Partiamo dalle opere finanziate dal Pnrr. Sono iniziati i lavori per la messa a norma e parziale rifacimento degli spogliatoi dello stadio Bellucci (440mila euro dal Pnrr).

"È in corso l’installazione degli spogliatoi provvisori – spiega Benesperi – che consentiranno di svolgere regolare attività al Bellucci. Le opere saranno terminate per l’inizio della prossima stagione sportiva". Finalmente partono anche i tanto attesi lavori di regimentazione delle sponde del parco Pertini (circa 200mila euro finanziati dal Pnrr), riferiti al primo lotto che prevede l’intervento nella parte sud del lago, quindi sul lato del viale Oriana Fallaci, con sostituzione completa della staccionata.

"Per il secondo lotto che consentirà di completare l’opera – prosegue il sindaco – abbiamo chiesto ulteriori 660mila euro dal Pnrr e siamo in attesa di risposta". Dal Pnrr arrivano anche i 460mila euro per la riconversione dell’ex cucina comunale di via Bellini.

"I lavori – dice il primo cittadino – saranno affidati entro il 31 maggio. Procederemo con la vendita all’asta dei mobili e degli utensili dell’ex cucina, mai stati utilizzati in seguito all’esternalizzazione del servizio mensa da parte della precedente amministrazione".

Intervento al via a breve anche per la messa in sicurezza e adeguamento antisismico della palestra della scuola Don Milani: 550mila euro, anche in questo caso dal Pnrr. Quanto al progetto ‘Toscana carbon neutral’ finanziato con bando regionale per 300mila euro (90% della spesa) i lavori sono già partiti nel mese scorso. Già tolti e ripiantati 38 tigli in via Roma, sostituendo quelli pericolosi o malati con piante giovani. I lavori procedono con piantumazione di una ventina di nuovi alberi e circa 300 arbusti in via Mallemort, da piazzetta Caruso alla pista ciclabile Fabrizio Fabbri. E stanno per essere messi a dimora anche altri 18 alberi e 300 arbusti nei giardini intitolati al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in via De Andrè, dove saranno installati anche giochi per bambini.

Piera Salvi