Presidio Fisso della Municipale a Pistoia: Sorgerà nei Fondi Vuoti di Piazza Mandela

La richiesta è arrivata direttamente dal comando della polizia municipale per poter garantire un presidio, e di conseguenza una maggior sicurezza, in una zona decisamente particolare della città come il quartiere Le Fornaci. E, siccome alcuni fondi in piazza Nelson Mandela non si riesce a piazzarli in nessun modo oramai da tempo perché non appetibili da un punto di vista commerciale, ecco la svolta: dopo il via libera da parte della giunta comunale al progetto, nel giro di qualche mese la nascita di un presidio operativo della Municipale nel quartiere. Da un lato una ’sconfitta’ se si pensa a come, originariamente, era stata pensata la nuova piazza ovvero una agorà dove far rinascere le Fornaci: bandi e manifestazioni d’interesse anche per onlus ed enti del terzo settore che, però, sono sempre andati deserti. Pertanto, i due locali presi in oggetto dal Comune e pronti ad essere riconvertiti, saranno "adattati alle necessità del servizio riscontrando in essi le potenzialità per ottenere un luogo di lavoro con le caratteristiche necessarie per il personale". Il progetto prevede un investimento complessivo di 85mila euro da realizzare interamente con fondi a disposizione del Comune con tempistiche che, dopo l’assegnazione dell’appalto, prevedono un cantiere di circa quattro mesi. Una scelta specifica, da parte della Giunta, per andare ad incrementare i controlli nel quartiere e fornire ai residenti della zona un maggiore senso di sicurezza avendo comunque nelle vicinanze un presidio fisso.