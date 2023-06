Presidenza della provincia Marmo correrà da solo?

La scadenza ufficiale è per domani alle ore 12, termine ultimo per presentare le firme con le candidature a Presidente della Provincia, la cui elezione è prevista per il prossimo primo luglio. E, dopo qualche discussione sotto traccia, la maggioranza uscente di centro-sinistra ripresenterà compatta il nome di Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio, reduce dal suo primo mandato quadriennale. Che qualche fermento ci sia stato (con voci che indicavano in rampa di lancio la sindaca di Larciano, Lisa Amidei) lo dimostra il fatto che, ad oggi, nessun rumors ufficiale era venuto fuori sulla sua ricandidatura e che la quadra sia stata definita a circa 24 ore dalla scadenza imposta per la presentazione delle firme. Tutt’altro che chiaro, però, anche cosa farà il centrodestra: il regolamento parla chiaro, si possono candidare solo quei sindaci che non andranno al voto nei prossimi diciotto mesi. Tradotto, gli unici disponibili sarebbero Alessandro Tomasi (Pistoia), Marcello Danti (Abetone Cutigliano) e Piero Lunardi (Serravalle Pistoiese).

Considerato che il primo ha da garantire il proprio impegno sul capoluogo ed il secondo è alle prese con una profonda crisi di maggioranza, resterebbe in piedi soltanto il nome di Lunardi che, però, pare aver declinato l’invito. E, quindi, si potrebbe anche pensare – del resto il regolamento lo prevede – ad una corsa solitaria dello stesso Marmo col centrodestra fermo a guardare. Anche perché, è bene ricordare che se l’iter andrà avanti spedito come successo finora, già l’anno prossimo le Province potrebbero tornare all’assetto pre-riforma Del Rio e quindi essere nuovamente un organo eletto dal popolo anziché dagli amministratori locali. Infine, ricordiamo che dopo le elezioni di Pescia il centrodestra ha perso un consigliere (Oliviero Franceschi) non più sostituibile perché erano terminati i nomi nella lista e che la rappresentanza di "Provincia Pt Civica" passerà da Zaira Vinci a Silvio Buono (Agliana) che, salvo colpi di scena, dovrebbe garantire l’appoggio allo stesso Marmo in caso di oramai probabile rielezione.

S.M.