Preside e vice accusate: "Mio figlio alla gogna: ha cambiato scuola e va dallo psicologo"

"Dai giornali ai talk televisivi: nel giro di due giorni, i nostri figli sono stati additati come bulli, messi alla gogna, senza che fosse stata prima accertata la loro responsabilità. Un vero incubo, che ha travolto le famiglie. Viviamo in paesi piccoli, la gente ci fermava per strada. Mio figlio era un ragazzo solare, andava all’oratorio dove aiutava i bambini più piccoli, era conosciuto e amato da tutti. Dopo essere stato accusato ingiustamente dalla sua scuola, e dalla preside Pastacaldi, si è chiuso in casa. Abbiamo dovuto cambiare scuola e iniziare un percorso psicologico. Ne ha risentito anche la sorellina e anche il rapporto con mio marito ha vacillato". Ieri mattina è stata la mamma di uno dei ragazzi sospesi nella nota vicenda del liceo Petrocchi ad essere ascoltata nel processo che vede imputate l’ex dirigente scolastica Elisabetta Pastacaldi, 68 anni di Prato, difesa dagli avvocati Massimo e Carlotta Taiti, e la sua vicaria Angela Borselli, 55 anni di Pistoia, difesa dall’avvocato Paolo Frosini, mentre le famiglie dei due studenti si sono costituite parti civili e sono rappresentate dall’avvocato Fabio Maria Galiani del foro di Roma. L’indagine scaturì dalla denuncia delle famiglie dopo le sospensioni comminate a due degli studenti che avevano preso parte a un’assemblea d’istituto nella quale una studentessa fu ritratta in video mentre, ubriaca, veniva derisa dagli altri compagni. Era il 28 marzo del 2019. Le accuse per l’ex dirigente e la sua vice sono quelle di falso in atto pubblico, per aver modificato il Ptof (piano triennale dell’offerta formativa), inserendo la sospensione con obbligo di frequenza, quando la misura era già stata applicata ai due ragazzi. La preside Pastacaldi è anche accusata dei reati di diffamazione e violazione del segreto di ufficio: la vicenda, infatti, ebbe un clamore mediatico. Le indagini furono svolte dalla polizia, sotto la direzione del pubblico ministero Leonardo De Gaudio, ieri sostituito dal pm Luigi Boccia.

Ieri, davanti al collegio presieduto dal giudice Alessandro Buzzegoli, sono state ascoltate la madre e la zia di uno dei due studenti, che furono sospesi con obbligo di frequenza, e lo psicologo che lo ha avuto in cura, per lo stress causato dalla vicenda. "Mio figlio è stato messo a ripulire i bagni e a tagliare l’erba. E’ stato preso di mira da altri studenti: un giorno gli hanno sputato addosso". Episodio, questo, confermato anche da uno degli altri ragazzi coinvolti in un primo momento nel caso. "Il giorno dopo l’assemblea – ha raccontato il giovane – la preside venne nel nostro plesso, ci fece alzare e ci chiamò ’schifosi’ davanti a tutti. Le spiegammo che non c’entravamo nulla, ma le cose andarono avanti". I due studenti sospesi avrebbero poi raccontato che la mattina dell’assemblea si erano allontanati per andare a comprare la merenda, e avevano mostrato lo scontrino come prova. Le sospensioni furono poi annullate dall’Organo di garanzia regionale. Il sostituto commissario di polizia Fabrizio Albucci ha confermato che dagli accertamenti informatico svolti, è emerso che il Ptof fu modificato quattro volte e che la misura della sospensione con obbligo di frequenza fu inserita nella data del 27 aprile 2019, quando i ragazzi l’avevano già scontata. Il processo riprende il prossimo 7 novembre.

Martina Vacca