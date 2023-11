Presente Italiano Il giorno dei cortometraggi

"Presente italiano" si appresta a inaugurare il giorno quattro della rassegna, il cui perno centrale sarà la proiezione stasera, martedì 14 novembre, alle 21 (al cinema Roma; ingresso intero a 6 euro, ridotto 5), de "Gli oceani sono i veri continenti", documentario di Tommaso Santambrogio, decretato vincitore del premio Miglior Opera Prima. Il documentario, che sarà introdotto in sala dal regista, ci catapulta nella provincia cubana, intrecciando le storie di tre generazioni alle prese con una quotidianità talvolta attiva e talvolta annoiata. A San Antonio de los Baños, nell’entroterra cubano, si rincorrono i destini separati di Edith e Alex, amanti e colleghi attivi in campo teatrale; dell’anziana Milagros, che rilegge le lettere del suo amato, Miguel, partito per la guerra in Angola e mai più tornato (la cosiddetta "Operazione Carlotta", decisa da Fidel Castro a supporto dei sudafricani, nel 1975); mentre Alain e Frank, bambini amici per la pelle, sognano un futuro di giocatori di baseball negli Stati Uniti, tra gli yankees.

Ma la celebrazione del cinema comincia già alle 17 con un nuovo tassello dell’omaggio a Massimo Troisi nei settant’anni dalla nascita: in programma per oggi c’è la visione di "Scusate il ritardo", pellicola del 1983 in cui Troisi interpreta Vincenzo, giovane napoletano ingenuo e disoccupato, che abita ancora in famiglia. La sua vita si divide tra le pene d’amore dell’amico Tonino e l’amore che prova per Anna. A seguire (alle ore 19) sarà proiettato il primo blocco di cortometraggi. In programma "Le variabili dipendenti" di Lorenzo Tardella (durata 16 minuti); "Zaguate" di Upata (5’); "Love" di Elisa Fabris (2’); "Tria" di Giulia Grandinetti (17’) e "Il barbiere complottista" di Valerio Ferrara (19’) alla presenza dell’autore. Organizzato da Promocinema Aps grazie al contributo fondamentale di Fondazione Caript e al sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze e Farcom, il festival prosegue la sua cavalcata anche nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì.

A completare la programmazione nuovi omaggi a Troisi al Roma (mercoledì "Ricomincio da tre", giovedì "Le vie del signore sono finite"), la giornata di giovedì con focus sul cinema green in collaborazione con il Trento Film Festival che vedrà la proiezione del documentario "L’ombra del fuoco" di Enrico Pau (ore 21) e l’incontro (ore 18 a Montuliveto) con Laura Zumiani e lo stesso Pau.

Domani proiezione del secondo blocco di cortometraggi al cinema Roma e proiezione di "Mi fanno male i capelli" di Roberta Torre (ore 21) che alle 18.30 sarà a Lo Spazio per un incontro pubblico. Tutte le info dettagliate sul programma con orari, ospiti, trame e curiosità varie sono reperibili su www.presenteitaliano.it e sui social del festival (Facebook e YouTube).

l.m.