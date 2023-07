Presentato il libro sinodale "Un documento politico"

Un documento politico, nel senso che analizza le vicende della vita pubblica, frutto del lavoro di una platea di 400 sinodali composta per almeno il 75% da laici, proporzione che aumenta se si considerano le circa 2000 persone coinvolte, a vario titolo, in tutte le parrocchie della diocesi di Pistoia. È la prima parte del "Libro sinodale", che il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli, ha presentato e consegnato alla diocesi nel corso della Messa Pontificale, in occasione della festa di San Jacopo, patrono di Pistoia. Il volume contiene le proposizioni generate nelle varie assemblee territoriali, presentate in anteprima alla stampa nei giorni scorsi da don Cristiano d’Angelo, vicario generale della diocesi, e da tre dei 14 membri della segreteria sinodale: don Luca Carlesi, Patrizia Beacci e Edoardo Baroncelli.

Le proposizioni sono in tutto nove, e riguardano vari temi, dalla famiglia ai giovani, dalla donna (dono e corresponsabilità), alle attese di Vangelo ai migranti. Su questi temi i sinodali si confronteranno nella seconda parte del Sinodo, che terminerà nel 2024. "Il Sinodo – sottolinea il vicario, don Cristiano d’Angelo – ha rappresentato e rappresenta uno dei pochi momenti di ritrovo e di confronto dell’intera comunità dei nostri territori. Vedere la partecipazione attiva di oltre 2000 persone sintetizzata nelle proposizioni emerse dei 400 sinodali direttamente partecipanti ai lavori di assemblea, ha portato alla stesura di un documento che è politico nel senso che realmente analizza e indaga le vicende della vita pubblica. Emerge nelle pagine una forte necessità di essere ascoltati, di trovare un luogo dove potersi raccontare, dinamica ormai quasi del tutto scomparsa negli ultimi decenni nei nostri territori".

"L’idea della celebrazione di un Sinodo diocesano – sottolinea monsignor Tardelli, nel suo decreto di promulgazione in apertura del Libro sinodale – aveva cominciato a farsi strada sin dalla prima assemblea a carattere sinodale celebrata in San Francesco nel 2015, da cui scaturì il percorso pastorale della nostra Diocesi andato sotto il nome di "Sulle ali dello Spirito". Successivamente, dietro anche all’impulso dato da Papa Francesco che ha indetto il prossimo sinodo dei vescovi proprio sul tema della sinodalità, sono stati coinvolti dapprima il consiglio pastorale diocesano, il consiglio presbiterale e la Consulta delle aggregazioni laicali. Si è poi aperta una fase di ampia consultazione del popolo di Dio e anche di realtà non ecclesiali: un vero discernimento comunitario che si è intensificato con il lavoro svolto negli ultimi 13 mesi".

Patrizio Ceccarelli