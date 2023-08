Preoccupano le nuove Rsa "Impatto alto per la zona"

PISTOIA

Il tema della costruzione di due nuove Rsa da 80 posti nella zona di Vicofaro continua a far discutere anche il mondo della politica. Dopo aver messo in evidenza le criticità che sono venute fuori dalle venti osservazioni presentate da cittadini, associazioni ed enti alla valutazione ambientale strategica (Vas), in seguito all’approvazione della variante urbanistica da parte del consiglio comunale di Pistoia alla fine dello scorso mese di marzo, il percorso prevederà l’analisi di queste osservazioni da parte dei soggetti interessati alle nuove costruzioni andandosi a concentrare su tre aspetti: il consumo di suolo con le necessarie opere di mitigazione a verde, un adeguato piano del traffico nella zona e l’incoerenza della scelta fatta rispetto agli obiettivi prefissati, a carattere europeo, proprio da nuove edificazioni del genere. Temi che, in questi mesi, sono stati approfonditi dalla consigliera comunale del Pd Stefania Nesi.

"Fin dalla presentazione della variante urbanistica abbiamo sostenuto con forza la protesta dei residenti di Vicofaro – dice Nesi – siamo pronti a dare il nostro contributo per un progetto di sviluppo del quartiere, ma questa proposta della Giunta è insostenibile, visto che va nella direzione opposta rispetto al Governo a guida Fratelli d’Italia. Una bella contraddizione politica di cui oltretutto non si capisce il senso. Si aumenta il consumo di suolo, contrastando quindi con quanto scritto nel Dup (Documento Unico di Programmazione) 2023-25: inoltre, non si andrà ad intervenire sull’area della vecchia fornace, e adesso sappiamo che resterà in totale stato di abbandono e degrado". L’esponente "dem" non si ferma soltanto a questioni prettamente politiche.

"La variante urbanistica pone anche una serie di perplessità da non sottovalutare – conclude Nesi – in primis non riteniamo risponda ad un bisogno del territorio perché i 160 posti di questa struttura in base ai dati attuali non risultano così necessari (ricordiamo che dovranno essere realizzati altre 160 postazioni a Quarrata e a Serravalle, ndr). Siamo preoccupati dalle criticità per il rischio idrogeologico, il piano acustico, la viabilità e la qualità della vita: per tutti questi, sono pareri tecnici. Infine è stata rilevata una carenza in termini di processo partecipativo nei confronti della cittadinanza, per la quale abbiamo chiesto specifici chiarimenti agli organi preposti".

red.pt