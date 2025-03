"Preoccupa la proroga dei lavori"

Confcommercio alza la voce: "L’improvvisa proroga dei lavori per il ponte sulla Montalese è inaccettabile e preoccupante. Se era infatti lecito attendersi un relativo slittamento, certo questo non era ipotizzabile nella durata di un mese". "Prima abbiamo atteso il termine dei lavori per fine dicembre, poi sono andati a fine febbraio. Ora ci si sposta ancora in avanti, addirittura a fine marzo, senza alcun preavviso. è una mancanza di rispetto verso il lavoro delle imprese e verso la cittadinanza – dice l’associazione di categoria –. Al netto delle motivazioni che adesso dovranno essere valutate - prosegue l’Associazione - resta il danno che si produce. Le piogge delle ultime settimane possono aver determinato un rallentamento delle opere, ma un mese in più non è sostenibile. A questo punto, sarà necessario predisporre gli opportuni ristori per le attività colpite". Infine l’affondo con un interrogativo: "Come è possibile che il cronoprogramma iniziale diventi irrilevante in corso d’opera?"