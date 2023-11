Prende quota il referendum: "Valutiamo questa ipotesi"

Si affaccia l’idea di un referendum consultivo sul futuro dell’inceneritore. La proposta è stata lanciata dalla capogruppo Barbara Innocenti durante la seduta del consiglio comunale e il sindaco Ferdinando Betti si è detto pronto a "prendere sul serio" l’ipotesi del referendum. L’idea di una consultazione diretta dei cittadini è emersa durante la discussione sul percorso partecipato che il sindaco Betti ha sempre detto di voler avviare sul futuro dell’inceneritore e in particolare sulle tre proposte presentate al Cis in risposta all’avviso pubblico sulla manifestazione di interesse. Sul tipo di percorso partecipato, sui tempi e sui modi in cui si intende organizzarlo, ha avanzato molti dubbi il gruppo di Insieme per Montale.

"Abbiamo chiesto più volte – ha detto la capogruppo Barbara Innocenti – in molte interpellanze che volevamo il percorso partecipato e abbiamo chiesto come si sarebbe organizzato, non vorrei che si volesse ridurre a un paio di riunioni con gli esperti e poi ci domandiamo se si voglia rinchiudere la discussione nel percorso soltanto alle tre proposte presentate al Cis che consistono in un impianto per fanghi civili e due progetti di ammodernamento. Non vorrei – ha aggiunto Innocenti – che ci si riducesse alla alternativa tra fanghi e incenerimento o si vuole aprire la discussione ad altre tecnologie?".

"Un’alternativa era il gassificatore – ha detto il sindaco Betti – ma l’abbiamo già scartata perché era troppo impattante dal punto di vista ambientale.". Il sindaco ha rivendicato la scelta di rimettere ai cittadini la scelta sul futuro dell’impianto. "Abbiamo detto di no a una ripartizione dei profitti del Cis tra i Comuni – ha spiegato il sindaco – potevamo prenderci il nostro 20 per cento invece abbiamo deciso di soffrire nel nostro bilancio e di mantenere quelle risorse per una eventuale bonifica dell’impianto. Questa non è ricerca del consenso, ma una scelta ponderata per la quale ci vuole coraggio. Se il percorso partecipativo sfocerà in una dismissione noi siamo pronti, nessuna preclusione neanche a farci un campo di granturco". "La disponibilità a valutare il referendum – ha commentato Barbara Innocenti – è la notizia positiva emersa in questa riunione".

Giacomo Bini