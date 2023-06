Premio Vallecorsi per il teatro Giuria pronta, con sorpresa finale

Giuria composta, testi selezionati, nuove collaborazioni in fase di rafforzamento. La cavalcata verso il traguardo finale – l’autunno, con la cerimonia conclusiva – per il Premio Vallecorsi per il teatro prosegue a passi decisi con l’entusiasmo dell’associazione Amici del Vallecorsi che sta profondendo impegno e passione affinché la città viva al meglio questa occasione. Che di occasione speciale si tratti oltre che di un pezzo di storia collettiva lo dice un numero: sessanta, come gli anni di questo Premio nato in seno a un’esperienza (probabilmente irripetibile) di fabbrica dalla passione del compianto Francesco Vallecorsi. Composta la giuria, si diceva, perché già da qualche tempo il Consiglio dell’associazione ha selezionato i suoi giurati, ventidue in tutto, i quali a loro volta hanno scelto dodici opere tra le candidate, poi oggetto della scrupolosa lettura e del giudizio di un prestigioso giurato il cui nome sarà svelato con l’avvicinarsi della cerimonia finale, fissata per il 21 ottobre prossimo. In quella sede, nella Sala maggiore di Palazzo comunale, saranno presenti l’Orchestra giovanile del liceo Forteguerri e il Comitato cittadino che rappresenterà i quattro rioni. Tra le conferme di questi giorni ce n’è un’altra che precede il Premio Vallecorsi ed è l’appuntamento del 15 luglio a Villa Stonorov, dove sarà assegnato un riconoscimento alla carriera all’attrice Monica Guerritore nell’ambito di una serata dedicata al teatro. Tra ciò che "bolle in pentola" c’è la parte pensata per le scuole: entro settembre saranno individuati gli istituti superiori da coinvolgere, lasciando loro l’opportunità di progettare i costumi e le scene dei tre testi finalisti, così come a tutti gli studenti delle superiori in genere sarà inoltrata la chiamata per realizzare il logo del Premio. In fase di individuazione anche associazioni con le quali realizzare attività che guardino allo sviluppo di una cultura teatrale diffusa. Prosegue poi, come ha detto il segretario Luciano Bertini, l’opera di digitalizzazione dell’archivio che entro la fine del 2023 consentirà di aggiungere una nuova mole di documenti. A illustrare le novità c’era anche il presidente dell’associazione, Moreno Fabbri, che ha ribadito il primato del Vallecorsi coi tanti riconoscimenti assegnati negli anni e Massimo Tuci per il Cral Hitachi. Tutte le notizie su www.premiovallecorsi.it dove è disponibile anche una parte (800 dei 15mila complessivi) dei documenti archiviati nelle biblioteche Forteguerriana e San Giorgio.

linda meoni