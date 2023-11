Premio letterario nazionale Corilla Olimpica. Domani saranno svelati i nomi dei finalisti

Un pomeriggio di cultura, studio e musica alla biblioteca San Giorgio, in vista della VI edizione del Premio Letterario Nazionale "Maria Maddalena Morelli Corilla Olimpica-Città di Pistoia". L’evento, a ingresso libero, è per domani, sabato 25 novembre, alle ore 17, alla San Giorgio. Sarà dedicato alla riscoperta di una delle figure femminili centrali nella letteratura italiana settecentesca e pistoiese: Maria Maddalena Morelli. La su arte verrà raccontata al pubblico dal professor Matteo Mazzone, presidente del premio, e dalla professoressa Erika Bertelli, con musiche di Elena Castini e letture dell’attrice Silvia Prioreschi. L’evento, organizzato da Etruria Faber Music, anticipa di una settimana esatta la cerimonia di premiazione del "Corilla Olimpica", dedicato proprio alla figura di questa importante scrittrice, strettamente legata alla storia della città di Pistoia. Maria Maddalena Morelli nacque a Pistoia nel 1727. Fu una poetessa di grande successo, tanto da essere incoronata "Nobile Romana" da Papa Pio VI. Quello dell’associazione Etruria Faber Music è un concorso letterario per scoprire le più originali voci poetiche emergenti del territorio pistoiese. Il premio, inoltre, prevede anche una sezione speciale, conferito a scrittrici e poetesse femminili di fama internazionale che hanno avuto un ruolo decisivo nella letteratura italiana contemporanea. Quest’anno sarà assegnato alla scrittrice Dacia Maraini, che verrà premiata – insieme agli altri vincitori – nel pomeriggio di sabato 2 dicembre, ore 17, in sala Terzani. Domani inoltre verranno svelati i nomi dei finalisti del concorso letterario.

Francesco Storai