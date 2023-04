Premio Internazionale "Ceppo" Una maratona di libri e incontri

L’assunto che orienta la bussola del fare è che "non esiste cultura senza educazione permanente di adulti e bambini". Va avanti guidato da questo principio il Premio Letterario Internazionale Ceppo, 67 anni al servizio della cultura e della città, nelle parole del suo direttore Paolo Fabrizio Iacuzzi, oggi a presentare una nuova tappa. Comincia dunque una nuova maratona che si concluderà il 13 maggio, nel mezzo un gran lavorio aperto al pubblico ma soprattutto alle scuole e una nuova collaborazione, quella con Pistoia Musei (e la creazione del progetto Ceppo Giovani Pistoia Musei poesia e arte) e la sua direttrice Monica Preti che si è volentieri lasciata coinvolgere dall’"energia e dalla vitalità di Iacuzzi, poiché credo molto – ha sottolineato Preti – nel valore educativo dell’arte, stimolando un dialogo-confronto tra le diverse forme d’arte". Partiamo dall’agenda, che contempla una prima parte per il Ceppo Ragazzi in calendario fino al 29 aprile con incontri riservati alle scuole ai quali parteciperanno Anna Sarfatti e Wlodek Goldkorn (Premi Ceppo per l’infanzia e l’adolescenza) e una seconda parte che entrerà nel vivo dal 5 maggio, questi invece aperti al pubblico e pensati per la sezione Ceppo biennale poesia. In questa seconda parte protagonista sarà Valerio Magrelli, designato quale destinatario del Premio Ceppo Capitale della poesia.

Terza parte a chiudere la maratona quella del Premio Ceppo giovani Bolognini letteratura e cinema e Ceppo Giovani Leone Piccioni vita e letteratura, con omaggio a Svevo e Gadda. Assolutamente di primo piano poi la selezione delle due terne finaliste per la poesia, la prima che designa gli under 35 Francesco Brancati con "L’assedio della gioia", Riccardo Innocenti con "Lacrime di babirussa" e Eleonora Rimolo con "Prossimo e remoto", la seconda che definisce gli ‘over’, composta da Gabriel Del Sarto con "Sonetti bianchi", Stefano Massari con "Macchine del diluvio" e Luigia Sorrentino con "Piazzale senza nome".

Oltre cento i libri partecipanti la cui scrematura ha portato infine a queste due terzine, che verranno infine valutate dalla giuria dei giovani lettori selezionati dagli istituti superiori. Insomma, di anno in anno un’asticella sempre più alta e un ventaglio di contenuti e opportunità sempre più in crescita. A sostenere il Premio ci sono la Fondazione Caript e la Fondazione Chianti Banca, con la compartecipazione di Regione, Consiglio Regionale della Toscana e Comune di Pistoia, con il contributo di Berni Store e il patrocinio del Ministero della cultura. "Le continue richieste di partecipazione e collaborazione – ha detto Iacuzzi – ci regalano grande soddisfazione, soprattutto perché per noi questa iniziativa è un investimento sul futuro". Su Facebook alla pagina Premio Ceppo.

linda meoni