Premio ’Il Corbello’ a due studiosi "Hanno dato lustro al loro paese"

Il premio Il Corbello è stato assegnato ad Andrea Bolognesi per l’anno 2022 e a Giacomo Bini per l’anno 2023. Lo ha deciso il Gruppo Culturale Il Corbello che si è riunito al ristorante Il Cochino e ha assegnato i premi per due anni consecutivi dopo la sospensione dovuta all’emergenza sanitaria. Le cerimonie di consegna dei due premi avverranno distintamente, in data da destinarsi. Il premio Il Corbello viene assegnato a persone di Montale che si distinguono nella loro attività dando lustro al nome del paese e contribuendo allo sviluppo civile e culturale della comunità. Il gruppo culturale Il Corbello ha come presidente, da regolamento, il sindaco di Montale pro-tempore, dunque l’ultima riunione è stata presieduta dal sindaco Ferdinando Betti. Ecco in sintesi le motivazioni dei premi assegnati. Andrea Bolognesi è stato indicato come destinatario del premio per l’anno 2002 per la sua attività di storico locale, che lo ha visto impegnato in ricerche sulle le tradizioni e la cultura popolare del suo paese di Tobbiana, ma anche in studi su personalità della cultura, della politica e della religione come Enrico Bindi, Atto Vannucci e più recentemente Lorenzo Nesi. Bolognesi ha anche scritto alcuni romanzi di argomento storico o comunque ispirati a personaggi veramente esistiti, come l’ultimo, appena uscito, dedicato a quel Francesco Arcangeli che fu condannato a morte con l’accusa di avere ucciso il filologo Winkelmann. Il premio Il Corbello per l’anno 2023 è stato attribuito a Giacomo Bini sia per la sua attività di giornalista per La Nazione sia per la sua carriera di docente di liceo, in particolare al Copernico di Prato, nonché per i suoi studi nel campo della filosofia, ma anche sull’opera dello scrittore Gherardo Nerucci, di cui ha curato le "Corrispondenze politico-religiose" e di Atto Vannucci.

Il premio Il Corbello è stato istituito nel 2000 e consiste in un medaglione raffigurante un corbello, simbolo delle attività tradizionali sia della montagna che della pianura del territorio, realizzata su ideazione e disegno dell’artista Vanni Melani e con il contributo della Fondazione Banca Alta Toscana presieduta da Franco Benesperi. Hanno ricevuto il premio negli anni scorsi la famiglia Biagioli e il professor Lorenzo Pecori Vettori. In precedenza i premiati sono stati Claudio Bigagli, Jorio Vivarelli, Giuseppe Becciani, Suor Clementina, Averardo Masini, Daniele Cipriani, Lisimaco Innocenti, Fedele e Gabry Votino, Cataldo Lo Iacono.

red.pt