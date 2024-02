Premio ’Enrico Vannucci’ per giovani artisti

Il ricordo di un legame profondo, quello tra l’uomo-gallerista e l’arte, che rivive in una nuova opportunità offerta a giovani artisti. Un anno dopo il lutto ecco la vita nuova, quella che si plasma in un bando proposto dall’associazione culturale Utopias! e dalla Galleria d’arte Vannucci in memoria di Enrico Vannucci, fondatore nel 1959 della galleria omonima insieme al padre Ermanno e figura di rilievo nel mondo culturale pistoiese e non solo. "…una volta bastava un chiodo", questo il nome del bando che permetterà agli artisti under 35 che risulteranno vincitori di aggiudicarsi un premio in denaro nonché di esporre le proprie opere negli spazi di via Gorizia.

Il premio nasce pensando ai valori che grazie a Ermanno prima e a Enrico poi hanno animato per oltre sessant’anni lo spazio della Galleria, dunque il rispetto per il prossimo, la cura dell’ambiente, l’accoglienza e l’attenzione ai caratteri peculiari della città di Pistoia. I requisiti fondamentali per partecipare al premio saranno quindi strettamente legati agli ideali trasmessi negli anni da Enrico e da suo padre Ermanno e rivolti in particolare alla crescita culturale delle giovani generazioni nelle piccole città di provincia come Pistoia. Il premio è rivolto a giovani artisti under 35 e vuole mantenere sempre vivi proprio quei valori, anche per le giovani generazioni, attraverso uno sguardo rivolto al futuro ma con i piedi nel passato. L’intento è quello di stimolare, per chi ha voglia di mettersi in gioco, un nuovo punto di vista della realtà.

Le opere che perverranno saranno valutate da una giuria d’eccellenza composta da Marco Bazzini, critico d’arte e presidente giuria, Massimiliano Vannucci, direttore artistico dal 2018 di ME Vannucci che di Enrico è figlio, e Marco Barbieri, collezionista di arte contemporanea.

Il vincitore riceverà un premio in denaro del valore di 2.500 euro più l’opportunità di esporre le proprie opere all’interno della project room della Galleria Me Vannucci in una collettiva che si terrà nel corso di tutto 2024. Sarà realizzata inoltre una piccola brochure di presentazione dei primi tre progetti selezionati.

Al secondo e terzo classificato l’opportunità di esporre le opere in galleria in una mostra collettiva. Almeno uno dei tre selezionati apparterrà per nascita o residenza al territorio toscano. La scadenza della preselezione sarà sabato 24 febbraio alle 12. Da queste candidature saranno quindi selezionati tre artisti e il vincitore sarà proclamato e premiato sabato 23 marzo alla galleria MEVannucci. Tutte le informazioni sul sito della galleria, vannucciartecontemporanea.com; l’iniziativa è inserita nell’ambito di Toscanaincontemporane2023 promossa dalla Regione Toscana attraverso Giovani Sì.

