Premio alla presidente Auser, esempio di impegno e solidarietà

Patrizia Esposito, presidente dell’Auser di Agliana ha ricevuto il premio "Donne d’Agliana", l’8 marzo in sala consiliare. Il premio è stato consegnato dalla presidente del consiglio comunale Milva Pacini ed è stata un’emozionante sorpresa per Patrizia Esposito. "Sono stata convocata in Comune, ma non sapevo nulla del premio – racconta emozionata Patrizia -. Quando ho ricevuto il premio mi sono commossa, sono rimasta senza parole perché non mi aspettavo questo riconoscimento. Sono contenta soprattutto per tutta la squadra dell’Auser che ci permette di svolgere tanti servizi per la comunità e in particolare per le tante volontarie della nostra associazione che sono molte, ma rivolgo un appello a tutti, donne e uomini, che possono dedicare un po’ del loro tempo al volontariato nella nostra associazione". Alla presidente Auser, Milva Pacini ha consegnato una pergamena e un bellissimo mazzo di fiori. Questa la motivazione del premio, scritta sulla pergamena: "L’amministrazione comunale attribuisce con sincera gratitudine a Patrizia Esposito il premio ‘Donne d’Agliana 2023’ quale riconoscimento per il suo impegno quotidiano in favore della comunità aglianese improntato alla gratuità e alla solidarietà". Patrizia Esposito è presidente dell’associazione Auser di Agliana da nove anni ed è stata la prima donna ad essere eletta presidente di questa associazione di volontariato. Ma non è stata solo Patrizia Esposito a ricevere un riconoscimento nella Giornata internazionale della donna. Alle donne dipendenti del comune di Agliana, la presidente Milva Pacini ha consegnato una piantina di pansé. "Un segno di riconoscimento alle dipendenti che ho voluto dare su mia iniziativa - spiega Milva Pacini –. Sono piccole piantine ma il valore è simbolico". Il premio ‘Donne d’Agliana’ è stato istituito dalla giunta comunale nel 2020.

Piera Salvi