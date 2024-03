Premierato, incontro con Gallo e Pegolo

PISTOIA

Assemblea pubblica, stasera, dalle 21, nei locali del Circolo Garibaldi, sulla autonomia differenziata e il premierato con il giudice Domenico Gallo e Gianluigi Pegolo del Direttivo Nazionale del Coordinamento Democrazia Costituzionale. Al centro della conversazione, spiegano gli organizzatori del Partito della Rifondazione comunista, Federazione provinciale di Pistoia, "la demolizione concreta della Costituzione attraverso le nuove normative su autonomia differenziata e premierato; demolizione che però avrà rilevantissime conseguenze sul piano dei diritti sociali oltre che individuali". Durante l’incontro si parlerà di due disegni di legge "collegati tra di loro che rischiano – secondo Rifondazione Comunista – di attuare la secessione tanto cara al vecchio Bossi e dividere ancora di più l’Italia".

In una nota, Rifondazione Comunista sostiene che "il Governo Meloni, tradendo la sua stessa retorica patriottica e l’ipocrita richiamo alla “nazione”, si appresta a spezzettarla in tanti staterelli regionali in competizione fra loro per accaparrarsi competenze e risorse che appartengono a tutti. Ciò avviene in un silenzio assordante, alle spalle di un paese stremato dalla crisi economica, impaurito dalla guerra, deprivato di un’idea di futuro. Se non li fermiamo – concludono dal partito pistoiese – , questa mannaia si abbatterà sulle fasce sociali più disagiate e sui territori più svantaggiati, su un sud impoverito e depredato. Sanità, istruzione, lavoro, servizi pubblici e beni comuni dipenderanno, ancora di più e in modo irreversibile, dal territorio di residenza".