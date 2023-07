Premiazione degli studenti del Capitini

"Capitininfesta" stasera (mercoledì 12 luglio) al Carabattole love park. Alle 21 consegna degli attestati di merito a studenti e studentesse diplomati con il massimo dei voti all’Itse Aldo Capitini. Saranno consegnati dal sindaco Luca Benesperi, in presenza del dirigente scolastico Carmine Gallo (insieme nella foto). Sono nove gli studenti che hanno superato l’esame di maturità con il massimo dei voti, tre dei quali con lode. Si sono diplomate con cento e lode Martina Nunziati (quinta E Turistico), Martina Borrello (quinta F Turistico), Elena Biancalani (quinta G Turistico). I maturi con votazione cento sono: Niccolò Marini e Marina Azzurra Pieri (quinta B Rim), Caterina Raffaele (quinta A Afm), Chiara Bocci e Benedetta Lenzi (quinta C Rim) e Ginevra Gori (quinta E Turistico). Dopo la premiazione cena a prezzo speciale per tutti gli studenti del Capitini e poi discoteca con dj set. "Capitininfesta" è un evento aperto ad alunni, ex alunni, docenti, collaboratori e famiglie, per creare un momento di gioia da condividere. Come ha sottolineato il sindaco Benesperi, con questa serata il Comune, oltre a premiare le eccellenze della scuola superiore aglianese, riconosce l’alto valore dell’istituto Capitini. "La dirigenza, insieme a tutto l’istituto Capitini accoglie con compiacimento e soddisfazione questa iniziativa dell’amministrazione comunale – commenta il dirigente Carmine Gallo –. E’ un riconoscimento agli studenti più bravi, ma anche a tutta la nostra scuola, dalla quale escono giovani preparati che si fanno apprezzare". Al Carabattole (ingresso gratuito), domani (ore 20.45 Talk Culturalia 2 e alle 21.30 live concert Diaframma. Venerdì 14 (ore 21.30) è protagonista il cantautore Alberto Camerini. Sabato 15 Ronny dj e discoteca all’aperto.

Piera Salvi