Precipita nel vano dell’ascensore durante i lavori al palazzo comunale Grave un operaio pistoiese 43enne

Grave infortunio sul lavoro nel palazzo comunale di San Marcello, che poteva avere conseguenze nefaste: un operaio pistoiese di 43 anni è caduto nel vano dell’ascensore facendo un volo stimato tra i 7 e gli 8 metri, fermandosi sul tetto della cabina che si trovava a metà tra il primo piano e quello inferiore. L’allarme sarebbe stato dato da un collega che lo ha visto sparire, risucchiato nella tromba dell’ascensore. L’allerta dal 118 è stata data poco prima delle 15: Salvatore, questo il nome dello sfortunato protagonista, è stato portato fuori dal vano ascensore dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Limestre, intervenuti assieme al medico del 118, utilizzando tecniche speleo-alpinistiche, probabilmente con l’ausilio di un’imbracatura, operazione non facile ma condotta con grande professionalità e rapidità. Infatti poco dopo le 15:30 era già stato trattato, immobilizzato, barellato e caricato sull’autoambulanza della Croce Rossa intervenuta per il ricovero.

Il mezzo è partito a sirene spiegate scortato dai carabinieri di Campo Tizzoro in direzione del campo di calcio di Gavinana, dov’è atterrato l’elicottero Pegaso 1 che lo ha trasferito al Cto di Firenze per ricevere le cure necessarie. L’uomo, alle dipendenze di una ditta pistoiese, stava lavorando sul tetto allo smantellamento della copertura che abbisognava di essere sostituita, già iniziato da diverse settimane. Stando a quanto emerge dalle prime e sommarie ricostruzioni, attualmente al vaglio dell’autorità, a coprire il vano ascensore era stata messa una lastra di protezione che, quando è stata calpestata dall’operaio, non ha retto, provocandone la caduta con il conseguente infortunio. Alcuni indizi positivi riportati dai presenti sono che Salvatore non avrebbe mai perso conoscenza, ed è rimasto vigile addirittura invitando un collega a telefonare al fratello per informarlo dell’accaduto, sciorinando il numero speditamente, segno di una sufficiente lucidità, inoltre muoveva gli arti, nonostante avvertisse forti dolori. Il ricovero è stato effettuato in codice giallo, quindi mediamente critico, con presenza di rischio evolutivo e potenziale pericolo di vita. Probabilmente da questo, oltre al rischio implicito nel trasporto di un politraumatizzato in ambulanza, è stato optato per il trasferimento in elicottero. La famiglia è stata prontamente avvertita. Ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco, i carabinieri, l’automedica e un’autoambulanza della locale Croce Rossa.

Andrea Nannini