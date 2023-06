Precipita nel fiume: morto La caduta per un malore

L’hanno trovato morto nel greto del torrente Agna sotto il Ponte di Luciaccio poco prima delle 16 di ieri pomeriggio. Mario Colligiani, detto "Cannone", 80 anni, è caduto dal ponte ed ha battuto la testa contro le rocce prima di finire nell’acqua del torrente. E’ morto sul colpo, in conseguenza dei traumi subiti nell’urto con le pietre. La ragione della caduta non è certa, forse un malore, forse la perdita dell’equilibrio. Era uscito di casa al mattino per andare a cercare funghi con la sua moto da cross. Al ritorno si è fermato sul Ponte di Luciaccio, ha messo la moto sul cavalletto, ha posato il casco per terra insieme ad una cesta piena di funghi e ha chiamato i suoi familiari perché lo venissero a prendere. Forse si è seduto sul muretto che fa da sponda al ponte e da lì è precipitato giù da un’altezza di circa otto metri rispetto al letto del torrente. Quando un nipote è arrivato sul posto col suo fuoristrada ha visto la moto ma non lo vedeva, allora ha fatto il suo numero di telefono col cellulare e ha udito lo squillo del telefonino venire dal basso dove scorre il fiume. E’ sceso lungo il ripido argine e alla fine lo ha visto, riverso nell’acqua e ha chiamato immediatamente i soccorsi, che sono scattati con grande rapidità. E’ intervenuta la Misericordia di Montale, insieme ai vigili del fuoco, al soccorso alpini e ai carabinieri. Il Ponte di Luciaccio è raggiungibile attraverso un sentiero che segue la valle dell’Agna delle Conche, tra Fognano e Tobbiana. I soccorritori, arrivati sul posto, hanno tratto l’uomo fuori dall’acqua, che in quel punto è alta circa un metro, hanno provato a chiamarlo pronunciando il suo nome per vedere se si poteva soccorrerlo ma ben presto si sono resi conto che non c’era altro da fare che constatare il decesso. Mario aveva un taglio sulla testa, probabilmente nel punto in cui il trauma cranico è stato fatale per l’uomo. Il corpo presentava altre probabili fratture. Non c’erano segni apparenti di annegamento. La notizia dell’incidente si è subito diffusa in paese creando molta impressione e cordoglio perché Mario Colligiani era molto conosciuto. Era uno dei commercianti storici di Montale, ha gestito per decenni un negozio rinomato di frutta e verdura. Generazioni di montalesi, al tempo in cui si compravano le cose ai negozi e non ai supermercati, andavano a rifornirsi "da Cannone", la qualità era garantita.

Giacomo Bini