Pracchia, nuovi lavori sui ponti: "Serve un programma con i tempi"

Ponti di Pracchia: dopo i lavori preparatori dello scorso sabato, la Provincia di Pistoia interviene dando ulteriori informazioni: "al via i lavori in alveo per il ponte al km 12+710 di Pracchia – scrive l’Ente in una sua nota - in primavera gli interventi sul ponte a circolazione aperta". Rispondendo così alle richieste dei cittadini di avere date certe e di non chiudere la circolazione tra le due aree del borgo. "Dopo la chiusura alla circolazione di sabato scorso (14 ottobre) sul ponte detto ‘del Melini’, necessaria per calare i massi ciclopici nell’alveo del fiume", sono iniziati i lavori da eseguirsi nell’alveo del fiume, pertanto, senza limitazioni alla circolazione di mezzi e pedoni. "Gli interventi alle strutture di entrambi i ponti sul fiume Reno (quello al km 12+710 e al km 13+280), – prosegue la nota - inizieranno a partire dalla prossima primavera. In questo caso, per entrambi i ponti, i lavori saranno effettuati con la modalità del senso unico alternato. Questa scelta, se da un lato protrarrà i lavori più a lungo rispetto all’ipotesi di chiusura completa, dall’altro l’assenza di interdizione al traffico consentirà di gestire più facilmente eventuali disagi che potrebbero verificarsi. Inoltre, come riferito in occasione dell’assemblea pubblica del 6 ottobre scorso, l’amministrazione provinciale si farà carico di organizzare un nuovo pubblico incontro almeno un mese prima della partenza dei lavori, così da condividere con la cittadinanza le soluzioni".

Sul tema è intervenuta anche Confcommercio: "Uno scenario, quello descritto, rispetto al quale è necessario ottenere indicazioni più puntuali da parte dell’amministrazione provinciale, - scrive l’Associazione di viale Adua " le attività commerciali della zona hanno diritto a vedere tutelato il loro lavoro. È indispensabile essere informati circa la natura delle opere e serve un cronoprogramma con tempi certi, insieme ad una segnaletica stradale adeguata".

Ieri mattina, tra la presenza del mercato settimanale e l’occupazione dell’area utilizzata dal cantiere per materiali e mezzi, i posti auto nel parcheggio erano ridotti appena a una decina. Di certo quando inizieranno i lavori, del parcheggio rimarrà ben poco, la buona nuova è che il paese non verrà diviso in due per tre settimane, questo è stato apprezzato non poco, facendo tirare un respiro di sollievo. Il fatto originale è che Pracchia di ponti ne conta almeno una decina, non per caso l’uscita dal paese verso l’Emilia si chiama sette ponti, e trovarsi in difficoltà per uno appare curioso, forse qualche manutenzione in più su questi, peraltro facilmente raggiungibili, avrebbe potuto aiutare.

Andrea Nannini