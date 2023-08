Pracchia in Musica, ultimi due appuntamenti per chiudere la decima edizione

Si appresta a concludersi la decima edizione del Pracchia in Musica festival che completa il cartellone con ulteriori due appuntamenti. Primo di questi, sabato 26 agosto (ore 21), a Bardalone, nella sede dell’associazione L’Unione in via Matteotti 1041 dove sarà proiettato il film "Shine" (1996) di Scott Hicks. La pellicola racconta la vera storia di David Helfgott, interpretato da Geoffrey Rush, un promettente pianista, incoraggiato dagli insegnanti, ma frenato da un padre possessivo, violento, ambizioso e aggressivo ai limiti della follia, che governa la famiglia con regime ferreo. Un film in cui la musica è insieme condanna, vista nel modo competitivo e impositivo del padre, ma anche possibilità di tornare alla vita, grazie al riconoscimento che tutti tributano all’interprete. Su tutto aleggia il mito del Rach3, concerto per pianoforte di grandissima difficoltà tecnica. L’ingresso alla serata è libero. Chiude la rassegna martedì 29, stesso luogo e stessa ora, l’incontro con il fotografo e videomaker Carlo Degl’Innocenti con racconti e videoproiezioni. Il festival è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia.

Anche quest’anno, il festival si è confermato un appuntamento centrale dell’estate dell’intera provincia e oltre.

l.m.