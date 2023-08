Pracchia in musica, decima edizione Il grande omaggio all’Appennino

Un grande omaggio all’Appennino pistoiese, un tributo alla sua natura, ai suoi luoghi, questo sarà la decima edizione di Pracchia in musica festival che si terrà a Pracchia, Frassignoni e Bardalone da venerdì 11 a martedì 29 agosto. Promosso dall’Associazione Filarmonica Alto Pistoiese (Afap), con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia e di un riuscito crowdfunding, il Festival festeggia quest’anno il traguardo del decimo compleanno. "Sarà un’edizione speciale – spiega Alberto Spinelli, direttore artistico – per numero e qualità degli eventi e anche perché sostenuta da 57 persone che hanno risposto al nostro appello sulla piattaforma di crowdfunding www.ideaginger.it. Siamo così un festival fatto insieme a una comunità, radicato e diffuso sul territorio".

I primi quattro appuntamenti saranno nella chiesa di San Lorenzo a Pracchia, che ha visto nascere il Festival, inizio sempre alle ore 17,30. Si parte l’11 agosto con un titolo curioso "Note e trote" protagonista l’Akedon Quintet. Quattro archi (violino, viola e contrabbasso) e il pianoforte interpreteranno il meraviglioso Quintetto per pianoforte in la maggiore "Die Forelle – La trota" op. 114, D. 667 di Franz Schubert. Note guizzanti come pesci nel fiume, ricordano quelli presenti nelle acque limpide del fiume Reno che attraversa Pracchia. Allegro, brioso, scintillate sarà l’inaugurazione del decimo Festival, uno spettacolare buon compleanno. Il secondo concerto è un gradito e atteso ritorno. Il 13 agosto, a dieci anni dal suo debutto a Pracchia, il "Trio pianistico di Bologna", composto da Alberto Spinelli, Silvia Orlandi e Antonella Vegetti, proporrà un programma per pianoforte a sei mani intitolato "Da Bach a Bacharach passando per Offenbach".

Un modo festoso di immaginare la musica, un grande excursus stilistico e temporale che dimostrerà la versatilità dell’ensemble capace di passare dalla scrittura contrappuntistica di Bach alle atmosfere romantiche di Rachmaninov fino allo swing di Bacharach. Un esercizio al quale ci ha abituati il grande Stefano Bollani, ma che ancora raramente si trova nelle stagioni concertistiche. Mercoledì 16 agosto il "Trio Namasté": Guido Arbonelli, clarinetto, Natalia Benedetti, clarinetto basso, e Diletta Bellucci, pianoforte, eseguirà musiche dal Romanticismo al Novecento unendo la dolcezza dei fiati alla personalità della tastiera pianistica.