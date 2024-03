Pozzani racconta il suo antieroe appassionato

Prendete tutto ciò che è "socialmente giusto" da dire e comunicare per chi siede al potere. Al suo posto, un susseguirsi di sconvenienze, di politicamente scorretti tali da generare un antieroe a tutti gli effetti. Lui vive nel futuro, ha più di cento anni, è un ex artista, giornalista, dittatore, ergastolano ed è stato tra gli artefici della "dittatura dei creativi". Si chiama Athos Rossini e, ultimo superstite di quel sistema di comando, un giorno si trova in uno studio tv protagonista di una intervista-fiume a ripercorrere con lucidità quegli anni. A incensare la dittatura, "la più esatta forma di governo", a spiegare quanto fatto di buono. Questo non è che un antipasto di "Confessioni di un misantropo" (La Nave di Teseo) romanzo di Claudio Pozzani che sarà presentato sabato alle 10.30 alla libreria Il Giardino delle parole (via Pagliucola 115, Pistoia), con la conduzione di Andrea Viscusi. È con Pozzani, noto soprattutto come poeta e direttore del Festival Internazionale di poesia di Genova ‘Parole spalancate’, che tentiamo un racconto del libro.

C’è uno spunto reale che ispira il personaggio di Rossini?

"Un primo impulso arriva guardando a come viene trattata la cultura, considerata oggi come qualcosa di superfluo. Dare del sognatore a qualcuno è diventato quasi un insulto, un modo per accusare di mancata concretezza. E poi un altro spunto, ovvero l’idea per la quale oggi si è quel che si ha e non quel che siamo, in una visione sempre più materialistica della vita. Poi Athos in effetti è anche un collage di tanti personaggi della cronaca. E soprattutto delle mie letture perché in primis questo sono, avido lettore".

Un antieroe, Rossini, eppure per lui si finisce quasi per provare simpatia. Perché?

"Molti pensano che esistano troppe disparità, per cui una sorta di giustiziere come Rossini, qualcuno che abbia un pensiero più legato a questioni culturali, al benessere fisico e intellettuale, alla libertà, senz’altro è qualcuno che può creare empatia".

La domanda pagina dopo pagina è inevitabile: siamo davvero in un futuro lontano o questi raccontati siamo noi?

"Non siamo poi così distanti da quella finzione. Le soluzioni dovremmo cercarle ognuno dentro di noi, in modo sia privato sia collettivo. Va da sé che questo libro non offre ricette in questo senso".

La sua visione del futuro è così grigia come appare nel romanzo?

"Per quel che mi riguarda essendo io anche un organizzatore di eventi e scontrandomi con le difficoltà e i pochi fondi stanziati per letteratura e poesia in Italia, tante volte mi sento Athos Rossini. Mi piacerebbe trattare un po’ mancati sponsor e amministrazioni con più rudezza". Che stagione sta vivendo la poesia?

"La poesia è una bestia strana. Si tende sempre a darla per morta e invece è viva. È fuori dal tempo, dallo spazio. È come un fiume carsico, un po’ in superficie, un po’ in profondità ma è sempre molto presente".

linda meoni