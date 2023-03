"Potenziare le strutture della Cross" Mozione ok in consiglio regionale

Soltanto una settimana fa la consegna di una targa al direttore della Centrale Cross di Pistoia, Piero Paolini, per il lavoro portato avanti fra gestione della pandemia, trasferimento dei malati dall’Ucraina e coordinamento delle attività per il terremoto in Turchia e Siria. Ieri, invece, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione proposta da Federica Fratoni, consigliera pistoiese del Partito Democratico, per porre l’accento sulla necessità di valorizzare ulteriormente il grande lavoro portato avanti nell’area ex Ceppo. "Dopo il diffondersi della pandemia – spiega Fratoni – il ruolo della Crm è stato fondamentale per la gestione dei posti letto in terapia intensiva, l’attivazione dei mezzi di soccorso attrezzati per pazienti intensivi affetti da covid (505 totali) ed il trasferimento di oltre 5000 elettromedicali, come i ventilatori polmonari. Allo stesso modo è stato determinante il lavoro della Cross per il trasferimento di pazienti covid ricoverati in terapia intensiva. Adesso è fondamentale dare seguito alla risoluzione approvata nella seduta del consiglio regionale del 15 giugno scorso nella quale è stato specificato come per la Regione sia fondamentale salvaguardare e potenziarne l’organizzazione, nella cui sede di Pistoia ospitata anche la centrale del coordinamento regionale per le maxiemergenze".

Per questi aspetti, potrebbe tornare utile anche il farsi trovare pronti sul fronte del Pnrr. "Nella missione 6 si prevede un finanziamento consistente da destinare anche a questo tipo di strutture – aggiunge la consigliera dem –. Pertanto, oltre alla necessità di mantenere attive le attuali sei centrali operative, si pone l’esigenza di intercettare fondi per un miglioramento tecnologico della sala apparati e, alla luce anche dell’accordo di programma del 2015 sul "Ceppo", valutare col Comune di Pistoia la pianificazione di un ampliamento del complesso con magazzini, aree di manovra, parcheggi ed uno spazio esterno dedicato alla formazione per le maxi emergenze". L’atto ha riscosso il consenso anche da parte dell’opposizione. "Bene l’approvazione della mozione che ho sottoscritto con convinzione – aggiunge Alessandro Capecchi, consigliere pistoiese di Fratelli d’Italia – così facendo si impegna la Regione a valutare un ulteriore investimento sull’area dove si trova la centrale, strategica all’interno della città, per la quale esiste già un accordo di programma. Complice la crisi, però, i valori immobiliari sono da aggiornare in modo da prevedere un potenziamento della centrale. Come Fratelli d’Italia faremo il possibile per sollecitare l’attenzione anche del Governo".

red.pt