Post alluvione, ecco i soldi. Stanziamento di 37 milioni. Arrivano dalla Regione

Tra i vari atti approvati nella maratona del consiglio regionale della Toscana sul bilancio, ce n’è uno che riguarderà da vicino, nell’immediato futuro, anche il nostro territorio: 37 milioni di euro sono stati stanziati dalla Regione per le comunità e i territori colpiti dall’alluvione del 2 novembre scorso che ha colpito pesantemente Serravalle, Agliana, Quarrata e Montale. A darne notizia i consiglieri regionali del Pd, Federica Fratoni e Marco Niccolai, alla luce dell’approvazione all’unanimità della proposta di legge. "Esprimiamo soddisfazione – dicono i due consiglieri – per questo provvedimento sicuramente atteso da tante famiglie e operatori economici. Una legge che, grazie a un emendamento votato in aula, ha messo anche 10 milioni in più rispetto alla prima versione passata in commissione. Avevamo detto che la Toscana avrebbe fatto la sua parte per sostenere chi ha subito danni con dall’alluvione, come ha fatto fino ad ora stando sul campo, vicina ai cittadini e alle aziende: lo abbiamo fatto approvando una proposta di legge. Ora attendiamo i fatti dal Governo". Dopo l’approvazione della proposta di legge, adesso ci dovranno essere altri passaggi nell’apposita commissione prima di definire i criteri di accesso ai contributi e soprattutto la ripartizione territoriale, però il passo più importante è già stato compiuto. "Questa proposta – spiegano Niccolai e Fratoni – interviene finanziariamente sia per sostenere i cittadini colpiti dall’alluvione che le aziende, per uno stanziamento complessivo fino a 37 milioni. Di questi, 25 milioni saranno sotto forma di contributo finanziario straordinario in favore dei nuclei familiari finalizzato al ripristino, ovvero al riacquisto dei beni mobili, anche registrati, danneggiati dagli eventi del 2 novembre, non compresi in analoghi provvedimenti nazionali, fino a un massimo di 3mila euro per nucleo familiare. Dodici milioni, invece, serviranno per le attività economiche extra-agricole". Un altro passaggio importante riguarda quegli operatori commerciali su aree pubbliche con sede della propria impresa o titolari di posteggi nei comuni colpiti: da qui l’impossibilità di raggiungere mercati e fiere per perdita di merce e automezzi.

Intanto è stato prorogato fino al 19 gennaio il servizio di ricognizione e richiesta danni. Si accede online: servizi.toscana.it/dannialluvione2023.