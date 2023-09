"Porte aperte a Vicofaro". Biancalani chiede garanzie

Don Massimo non è convinto. O meglio, ribadendo che le sue porte, quelle di Vicofaro, rimangono aperte a chiunque voglia affacciarsi per aiutare, precisa che serve un requisito essenziale: farlo nel rispetto di ognuno. Specialmente per i "suoi" ragazzi, che si sono affidati alla parrocchia di Vicofaro, in special modo per quei soggetti più fragili e bisognosi. Ma anche per i tanti operatori volontari che si dedicano già da tempo a questa comunità con diversi servizi tra i quali l’assistenza legale, le cure o l’insegnamento dell’italiano. Dopo lo stanziamento da parte della Regione di 30mila euro, la Società della Salute pistoiese ha emesso un bando al quale hanno risposto cooperative e associazioni "con alcune delle quali – ha sottolineato don Massimo – ci sono già stati dei precedenti... Certo capirete la nostra perplessità di vederle adesso esprimere volontà di venire qui ad occuparsene. Non siamo neanche stati contattati da nessuna di queste e quindi al momento non sappiamo quali siano le loro nuove volontà. Domattina (oggi per chi legge, ndr) ci sarà una riunione, sono stato invitato e quindi andrò, ma ribadirò che serve assoluta attenzione e preoccupazione per la posizione dei ragazzi, i quali hanno affidato a questa realtà la loro tutela".

Biancalani ha poi ricordato che in questo momento storico, tra guerre e disastri ambientali, tanti saranno i nuovi arrivi di migranti, come tanti usciranno dai centri e cercheranno realtà come quella di Vicofaro. "Lo stesso Vaticano si è espresso su di noi con parole di riconoscimento – ha ricordato don Massimo –. Nei prossimi giorni avrò incontri importanti anche a Roma dove ribadirò l’impegno necessario da parte della Chiesa tutta, con la necessità di aprire all’accoglienza i suoi luoghi. Ma certo questo devono farlo anche le strutture pubbliche per governare questo importante fenomeno. La Chiesa, come dice il Papa, deve continuare ad essere un ospedale da campo. Ma accanto a noi occorre, non solo la distribuzione di 30mila euro, ma una ben più importante impegnativa del pubblico. Leggendo attentamente il bando – ha concluso Biancalani – temiamo che risponda più a esigenze politiche piuttosto che a farsi carico dei reali bisogni e necessità dei ragazzi".

Gabriele Acerboni