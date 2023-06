Porrettana Express Viaggi e film La lunga estate con Discover Pistoia

Ed è arrivato infine luglio, il mese degli eventi per eccellenza a Pistoia. Ad offrire la panoramica più esaustiva è certamente il nuovo Discover, l’urban magazine edito dalla Giorgio Tesi Editrice che come da tradizione verrà consegnato in omaggio domani a chi acquisterà una copia de La Nazione edizione di Pistoia. I temi come si potrà immaginare sono davvero tantissimi ma è in particolare sul ritorno del Porrettana Express che Discover si sofferma ed è infatti a questa bella iniziativa sulla strada ferrata che è dedicata la copertina di questo numero, realizzata da Michele Fabbricatore così come l’editoriale del direttore Giovanni Capecchi. Via dunque alla carrellata di proposte estive qui raccontate: dai festeggiamenti iacopei, con la sfilata di apertura, la vestizione e infine la Giostra dell’orso, alla Notte rossa dell’Avis, passando per la rassegna Spazi Aperti proposta da Atp-Teatri di Pistoia con un programma di serate in musica alla Fortezza Santa Barbara. Focus da leggere vengono proposti dal circuito Pistoia Musei e dalla rete dei Musei Civici, mentre tornano a far compagnia ai lettori le rubriche del Giardino Zoologico e quella di Emiliano Nappini in "Pistoia com’era" che propone una prima parte di approfondimento su "La via Cassia dalla porta vecchia a Palazzo Bracciolini". Tra gli eventi di fresca inaugurazione c’è la mostra alla San Giorgio sui bellissimi disegni di stile di Pininfarina e altri per Breda Costruzioni Ferroviarie, dal 1975 all’anno 2000, così come il cinema all’aperto in Porta al Borgo del quale qui viene fornito un pratico promemoria delle proiezioni. Torna anche la pagina dedicata ai "Pistoriensis", progetto fotografico ideato da Nicolò Begliomini che immortala ogni volta un concittadino che a vario titolo e per i motivi più diversi abbia il merito di aver portato in alto il nome di Pistoia. Stavolta il protagonista è un giovane sportivo, Niccolò Paperetti. Coldiretti racconta della battitura del grano, le edizioni Metilene presentano invece la pubblicazione dedicata a San Jacopo, mentre Unicef comitato di Pistoia lancia la quinta edizione di Emozioni tra terra e cielo, serie di scoperte, giochi, laboratori, incontri e racconti all’aria aperta. Spazio al mondo della palla a spicchi dove c’è un grande motivo per raccontare con gioia ed è quello della freschissima promozione nella massima serie per la Giorgio Tesi Group. Spazio alle pagelle di Giacomo Gek Galanda che ripercorre le tappe di questa stagione attraverso coloro che ne sono stati protagonisti, pubblico compreso.

linda meoni