Porrettana Express Il primo viaggio è da tutto esaurito "Un debutto super"

di Elisa Capobianco

Una domenica fantastica quella che ha segnato ieri il debutto del nuovo ciclo estivo “Porrettana Express 2023“: il progetto di promozione della strada ferrata Transappenninica realizzato da Germina impresa sociale in partnership con l’associazione Transapp e Fondazione FS, con il sostegno dei Comuni di Pistoia e San Marcello Piteglio, della Fondazione Caript e della Regione Toscana. Tanta l’emozione dei duecento che sono saliti a bordo del treno storico per un’esperienza di turismo slow tra natura, gallerie e viadotti di antica memoria lungo una delle prime linee ferroviarie d’Italia. Tanta l’emozione anche nostra, della nostra redazione, che glielo ha visto fare con in mano l’inserto “Speciale treni da sogno“ – in regalo ieri con La Nazione di Pistoia Montecatini –, realizzato grazie a Germina in collaborazione con l’agenzia Speed e con il supporto di tante realtà, tra cui Confcommercio Pistoia Prato, che hanno creduto nell’importanza di queste pagine d’approfondimento. "Una giornata piena di soddisfazioni – il commento a caldo dei promotori –. Ancora una volta è risultata di grande successo la formula dei “Treni kids“ che coinvolgono sia i bambini che i genitori e i nonni. Da ieri scaturisce un messaggio forte, molto emozionante sul valore di “Porrettana Express“. I visitatori sono arrivati da tutta Italia, da Milano a Napoli. Il viaggio è stato dunque un’occasione duplice per far conoscere il territorio. Anche perché questi turisti, arrivando almeno un giorno prima, hanno soggiornato qui con effetti positivi importanti sull’intero indotto turistico. Ecco perché, rafforzare e programmare in chiave pluriennale il progetto porterebbe a una sua ulteriore ’esplosione’ con ricadute notevoli per tutti". Intanto si guarda già alle prossime date: il 16 e 22 luglio, il 6 agosto e il 10 settembre. Da non perdere.